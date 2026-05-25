“CambiaMenti 2026” ANPIT, terza al concorso nazionale Alice Arneodo del liceo Soleri Bertoni di Saluzzo

Nella suggestiva cornice di Palazzo Corvaja di Taormina , durante la sesta edizione di Apotheke, la scuola di formazione promossa da ANPIT (Associazione Nazionale per l’Industria e il terziario) e rivolta a quadri dirigenti dell’Associazione, imprenditori e professionisti, si è svolta la premiazione del concorso nazionale “CambiaMenti”, importante appuntamento dedicato ai giovani talenti e all’innovazione culturale e sociale.

Ad aggiudicarsi il terzo premio nazionale è stata Alice Arneodo, allieva della classe quinta B del Liceo Soleri Bertoni di Saluzzo che, accompagnata dal papà Flavio e dalla prof.ssa Miretto, si è recata nei giorni 22 e 23 maggio a Taormina per rìcevere il premio.

Durante il pomeriggio del 22 maggio, al centro di un confronto tra docenti universitari ,imprenditori, professionisti, autorità locali, in cui si è parlato di lavoro nel domani, contrattazione collettiva, produttività ed equità, parità salariale, nuovo welfare, politiche attive e finanza agevolata, Impresa, partecipazione e comunità, Alice ha presentato ai partecipanti la sintesi del suo tema, evidenziando il suo concetto di bellezza che salverà il mondo, attraverso l’impegno e l’azione di giovani come lei che sono consapevoli che non si tratta di seminare utopie per cambiare il mondo , ma di fare rete tra scuola, famiglia e territorio, aprendo le menti e preservando il nostro futuro.

Grande soddisfazione per il Soleri Bertoni, per il territorio, per ANPIT nazionale ,associazione che ha promosso il concorso, ma soprattutto per ANPIT Piemonte, rappresentato a Taormina dal suo presidente dott.Pardo Ranellucci e dalla vice presidente dott.ssa Mariangela Di Costanzo.

Credere nei giovani e nelle loro potenzialità significa infondere fiducia e porre basi solide per il futuro.

Grazie al prestigioso premio ottenuto dall’alunna, per il Liceo Soleri Bertoni, si conferma l’ormai consolidata consapevolezza che una scuola di eccellenza deve essere orientata quotidianamente ad una formazione di qualità che parte dai banchi di scuola ma si apre al territorio, creando menti che cercano risposte alla complessità del mondo, per raggiungere una completa crescita personale e culturale.

L’esperienza vissuta a Taormina resterà certamente un ricordo significativo per la giovane studentessa, dimostrando come impegno, passione e studio possano condurre a grandi ed importanti traguardi personali.

Un successo che rappresenta anche un esempio positivo per tutti gli altri allievi ed un invito a coltivare le proprie passioni ,a studiare con impegno, perché la cultura personale ,nell’era dell’intelligenza artificiale, dell’artefatto ha un valore inestimabile ed insostituibile.