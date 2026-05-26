Borsa di Studio in Ricordo del Prof. Piercarlo BAROLO

Mercoledì 27 maggio 2026, dalle ore 10,30 alle ore 12,00 circa, c/o l’ITA di Cuneo, via Savigliano 25 si svolgerà una breve cerimonia per ricordare il prof. Piercarlo BAROLO, prematuramente scomparso.

Saranno premiati, con una Borsa di Studio, allievi che si siano particolarmente distinti per un atteggiamento di “Amicizia, Rispetto e Solidarietà” rivolto al benessere dei propri coetanei.

È un evento unico nel suo genere perché la Borsa di Studio in oggetto non premia il merito didattico, ma la maturità, e lo spirito di autentica inclusione e generosità verso la comunità scolastica.

Saranno presenti la Sig.ra Silvia Gentile, le giovani figlie del Professore scomparso, Elisa e Giorgia e la classe 4°C dell’Istituto. .