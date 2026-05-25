"Il Primo Frame”: proiettato lo short film del Liceo “Vasco-Beccaria-Govone” di Mondovì

Dopo l’inaugurazione, avvenuta nel novembre scorso, dei nuovi laboratori multimediali e fotografici del Liceo “Vasco-Beccaria-Govone” di Mondovì, il percorso degli studenti dell’indirizzo audiovisivo e multimediale ha raggiunto un nuovo importante traguardo: la presentazione ufficiale ai genitori, agli sponsor e al territorio del progetto realizzato insieme a Groove Eater Studio, partner laboratoriale del percorso didattico.

Nel corso dell’incontro di sabato scorso è stato proiettato lo short film “Il Primo Frame”, frutto di mesi di lavoro condiviso tra studenti, docenti e professionisti del settore audiovisivo. Un’esperienza concreta e immersiva che ha permesso ai ragazzi di confrontarsi direttamente con le dinamiche della produzione cinematografica e multimediale, sperimentando linguaggi, tecniche e ruoli professionali attraverso un approccio autenticamente laboratoriale.

Il progetto ha rappresentato molto più di un’attività scolastica: è stato un percorso di crescita artistica, tecnica e personale. Gli studenti hanno avuto la possibilità di lavorare fianco a fianco con i professionisti di Groove Eater Studio, mettendo in pratica competenze di videomaking, fotografia, regia, storytelling, illuminotecnica e montaggio, all’interno dei nuovi spazi inaugurati nei mesi scorsi dal Liceo.

Groove Eater Studio, realtà creativa attiva nel settore audiovisivo e musicale, opera tra produzione video, comunicazione e musica collaborando con artisti, produzioni e brand di rilievo nazionale e internazionale. Lo studio rappresenta oggi una realtà professionale affermata nel panorama creativo contemporaneo, capace di portare all’interno della scuola competenze, linguaggi e metodologie direttamente connesse al mondo del lavoro e della produzione artistica.

L’indirizzo audiovisivo e multimediale del Liceo “Vasco-Beccaria-Govone”, nato per formare competenze nel campo della comunicazione digitale, della produzione video e dei nuovi media, conferma così la propria vocazione a costruire esperienze formative concrete, capaci di unire scuola, territorio e professioni creative.

Determinante, per la realizzazione del progetto, il sostegno degli sponsor e delle realtà del territorio che hanno creduto nel valore educativo e culturale dell’iniziativa: Fondazione CRC, Esedra (Un Sorriso per Giorgia), Provincia di Cuneo, e No Signal ETS. Grazie al loro contributo è stato possibile offrire agli studenti strumenti, spazi e occasioni di confronto professionale di alto livello.