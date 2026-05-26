Giovani talenti crescono: Stefano Migliore primo al concorso internazionale di Savigliano

Importante riconoscimento per Stefano Migliore, giovane studente dei corsi musicali dell’associazione GrandaMusica di Villafalletto, che ha ottenuto il Primo premio di esecuzione pianistica nella categoria B al Terzo Concorso Internazionale di Interpretazione Musicale “Wally e Nerina Peroni”.
Allievo della professoressa Elisa Ferrara, Migliore si è distinto per qualità interpretativa e padronanza tecnica, convincendo la giuria nell’ambito della prestigiosa competizione svoltasi nei giorni scorsi a Savigliano.
La premiazione si è tenuta domenica 24 maggio nella suggestiva cornice della Crusà Neira, durante la serata conclusiva del concorso, che ha visto protagonisti giovani musicisti provenienti da diverse realtà.
Un risultato che conferma il valore del percorso formativo proposto da GrandaMusica e l’impegno degli insegnanti nel valorizzare i talenti del territorio.