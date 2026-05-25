Pocapaglia, la marcia della pace e l’inaugurazione dell'Albero della Pace nel suggestivo Parco di Montalupa

Una marea di colori, sorrisi e messaggi di speranza ha attraversato il 20 maggio le strade della frazione. In occasione del Senza Zaino Day, la giornata nazionale che celebra il modello pedagogico fondato sull'ospitalità e sulla condivisione, i bambini delle scuole dell'Infanzia e della Primaria di Macellai sono stati i protagonisti di una straordinaria Marcia della Pace.

Senza il peso dei libri sulle spalle, ma con i cuori colmi di entusiasmo, i piccoli studenti hanno dimostrato come i grandi valori si possano trasmettere anche attraverso gesti semplici e comunitari.

Il raduno è scattato nella piazza centrale di Macellai. Da lì, un lungo e vivace corteo composto da alunni, insegnanti, genitori e cittadini ha sfilato per le vie del paese; i bambini hanno portato un messaggio chiaro di solidarietà e unione.

La marcia ha poi raggiunto la sua destinazione finale: il suggestivo Parco Montalupa.

Il momento più emozionante della mattinata si è tenuto proprio all'interno del Parco, dove è stato ufficialmente inaugurato l'Albero della Pace. Si tratta di una installazione donata da una ditta locale decorata con piastrelle in ceramica realizzate dai bambini delle scuole.

Al Parco è accaduto qualcosa di magico: unendo tutti i “pezzettini” si è dato vita all'albero dimostrando che se ognuno fa la sua parte il mondo può diventare un posto bellissimo.