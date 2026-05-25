Fondazione Istituto Musicale Fergusio ETS di Savigliano: ecco i vincitori dei due concorsi

Si è svolta domenica 24 maggio presso la Sala della Crusà Neira la serata finale con l’assegnazione dei premi ai vincitori di due concorsi (nazionale e internazionale) organizzati dalla Fondazione Istituto Musicale Fergusio ETS di Savigliano con la direzione artistica di Michelangelo Alocco e Luigi Dominici e la presidenza di Gianfranco Saccione, e in collaborazione con il Comune di Savigliano – Assessorato alla Cultura, l’Orchestra “G.B. Bruni” di Cuneo, il Conservatorio G. Verdi di Torino, il Conservatorio G.F. Ghedini di Cuneo e la Fondazione Casa Delfino-Onlus di Cuneo per promuovere giovani talenti.

Alle ore 19,30 sono stati premiati i vincitori (foto in copertina) del 1° Concorso Nazionale per le Scuole Secondarie di I grado ad Indirizzo Musicale 2026, cui hanno aderito circa 90 giovanissimi studenti delle scuole Medie in varie formazioni strumentali, a seguito delle selezioni avvenute sabato 16 maggio: Samuele Cantarella chitarra (cat. V), Diego Alborno chitarra (cat VI), Anna Alasia flauto (cat. II), Mia Viberti clarinetto (cat. III), Ismaele Fenocchio, Francesco Salute e Beatrice Eirale in trio di clarinetti (cat. VII), Roberta Sannazzaro pianoforte (cat. I), Gabriele Sorrentino pianoforte (cat. III), Giacomo Graglia pianoforte (cat. III), e infine Anna Alasia, Francesco Battistel, Agata Borra, Samuele Cantarella, Greta Grisotto, Camilla Leone, Alice Torrengo, Margherita Moscone e Andrea Gallarato in ensemble di chitarre (cat. VII).

Alle ore 21 è stata la volta dei vincitori ( nella foto sotto) del 3° Concorso Internazionale di Interpretazione Musicale “Wally e Nerina Peroni” 2026, che anche in questa edizione ha annoverato numerosi iscritti nelle varie fasce di età (nati dal 1991 o 1994 fino a nati dal 2018) le cui selezioni si sono tenute dal 21 al 23 maggio, con la partecipazione del celebre violinista e direttore Sergey Galaktionov tra i membri della giuria: Gioele Medaglia chitarra (cat. B), Andrea Parimbelli chitarra (cat. D), Rebecca Negro chitarra (cat. C), Stefano Migliore pianoforte (cat. B), Francesca Bertiglia pianoforte (cat. C), Giulia Zagato violino (cat. C), Sara Rosati violino (cat. E), Kim Johan baritono e Xu Zirui tenore per il canto lirico, Domenico Boggione pianoforte (cat. D), Carola Longo e Zhou Zineng violino e pianoforte (cat. A), Giovanni Gramaglia pianoforte (cat. D).

Saranno assegnati premi e borse di studio anche ai vincitori della “sezione speciale con orchestra” che si terrà a ottobre 2026.

La stagione di Primavera della Fondazione Fergusio si concluderà con il concerto “L’invisibile agli occhi” che si terrà venerdì 12 giugno alle ore 21 presso la Sala della Crusà Neira: il trio Kelly Massenz voce, Luca Allievi chitarra e Alfredo Matera pianoforte sarà interprete di brani di musica leggera scelti per una serata musicale molto speciale con spunti per tutti per vivere l’esperienza immersiva e inclusiva dell’ascolto partendo dall’esplorazione della disabilità visiva. Ingresso gratuito.

Info anche tel. 0172.712269 (pomeriggio), cell. 347.5794078, 392.5780333, www.fergusio.it , fondazione@fergusio.it , fb e instagram.

Le iniziative si avvalgono anche della collaborazione e il patrocinio di Banca Cassa di Risparmio di Savigliano, Fondazione CRS, Fondazione CRT, Fondazione CRC, Comune di Savigliano-Assessorato alla Cultura e Consulta Cultura e Promozione del Territorio, Comuni delle sedi decentrate del Fergusio, Provincia di Cuneo, Regione Piemonte e Servizio Civile Nazionale.