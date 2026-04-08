Bra aderisce alla Giornata mondiale del Parkinson

L’11 aprile si celebra la Giornata mondiale del Parkinson, ricorrenza che invita a riflettere su una delle malattie neurodegenerative oggi più diffuse al mondo.

Il Comune di Bra, accogliendo l’invito dell’associazione cittadina Bradiparki Aps (realtà nata con l’obiettivo di sostenere le persone affette dalla malattia di Parkinson e i loro familiari), aderisce all’iniziativa di sensibilizzazione sul tema illuminando di blu palazzo Garrone e i portici di piazza Caduti per la Libertà.

La Giornata mondiale del Parkinson è stata istituita nel 1997 dall'European Parkinson's Disease Association (EPDA), in onore di James Parkinson, il medico britannico che nel 1817 descrisse per la prima volta questa malattia nel suo trattato "An Essay on the Shaking Palsy" (cioè "Saggio sulla paralisi agitante"). Questo lavoro è considerato la prima descrizione clinica della condizione, che successivamente prese il nome di malattia di Parkinson.

Da allora, l'11 aprile è diventata l'occasione per sensibilizzare il pubblico sulla malattia, sulle sue conseguenze e sull'importanza della ricerca scientifica per migliorare la vita di chi ne è affetto.