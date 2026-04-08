Cherasco: per Disegniamo l’arte 2026 c’è “Disegna le storie di Palazzo Salmatoris”

Un viaggio tra storia e immaginazione attende bambini e ragazzi a Palazzo Salmatoris, dove le sale dell’antica dimora cheraschese prenderanno vita attraverso una visita narrata coinvolgente e suggestiva: il settecentesco palazzo domenica 19 aprile accoglierà bambini e famiglie per l’appuntamento con “Disegniamo l’arte”, organizzato dall’associazione Abbonamento Musei.

Nelle sue sale dipinte, tra affreschi e memorie del passato, i giovani partecipanti potranno ascoltare racconti affascinanti legati al palazzo e ai suoi protagonisti, lasciandosi guidare in un percorso fatto di storie, curiosità e scoperte.

L’esperienza proseguirà poi con un laboratorio creativo, in cui ciascuno potrà rielaborare quanto ascoltato dando spazio alla propria fantasia e sensibilità artistica.

Un’occasione speciale per avvicinarsi all’arte in modo attivo e partecipato; un modo per stimolare la curiosità e la creatività dei più piccoli, per favorire un’esperienza interattiva e coinvolgente collegata alla storia e all’arte e nello stesso tempo scoprire il patrimonio culturale e artistico.

Per Cherasco, il titolo dell’iniziativa è “Le storie di Palazzo Salmatoris” ed è rivolta ai bambini dai 6 ai 13 anni e alle loro famiglie. Le visite con laboratorio si svolgeranno al mattino alle ore 10 e al pomeriggio alle ore 16, avranno una durata di circa due ore e un costo di 3 euro a bambino.

L’appuntamento quindi si suddivide in due momenti: una visita guidata e narrata durante la quale verranno raccontate le storie legate al palazzo e ai suoi protagonisti; successivamente un laboratorio creativo in cui i più piccoli realizzeranno una scena ispirata al racconto che li ha colpiti, mentre i più grandi creeranno una breve sequenza a vignette, trasformando la storia in immagini

Per iscriversi a “Disegniamo l’arte” a Palazzo Salmatoris (via Vittorio Emanuele II, 29 – Cherasco CN) è obbligatoria la prenotazione presso ufficio turistico tel. 0172427050. I partecipanti dovranno essere accompagnati da un adulto per tutta la durata dell’attività.