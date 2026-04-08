Tutto pronto per la 15ª Giornata della Meteorologia: a Busca grandi eventi tra scienza, tecnologia e solidarietà

Dal 10 al 12 aprile 2026, Busca ospiterà la 15° Giornata della Meteorologia, un evento che unisce scienza, tecnologia e solidarietà.

Venerdì 10 e sabato 11 si svolgerò la mostra "Clima, spazio, volo".

Venerdì 10, con inizio alle 21, presso il teatro civico in programma l'omaggio al meteorologo Paolo Corona, recentemente scomparso. Tra gli ospiti il Col. Guido Guidi, il Prof. Cassardo e il Dott. Cacciamani.



Sabato 11 e domenica 12 aprile si terrà il Balloon Days: volo in mongolfiera al cospetto del Monviso. Passeggiata al Castelletto di Busca. Sempre sabato 11 aprile invece, alle 19.30 è fissato l'inizio del 'Vertical Dance, show for Kenya" al parco museo dell'Ingenio.

L'evento è organizzato da Datameteo Educational e si svolge in collaborazione con la Comunità Papa Giovanni 23°, e gli agronomi di Cascina Ca Granda Busca ed altri enti, con l'obiettivo di sostenere progetti di micro-agricoltura in Kenya.