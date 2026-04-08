Anima Festival 2026, stand up comedy con Max Angioini

Ancora una sorpresa, l’ennesima, nel cartellone degli eventi di Anima Festival 2026: venerdì 24 luglio all’Anfiteatro dell’Anima di Cervere sarà la volta di Max Angioni, con il suo nuovo spettacolo “Anche meno”, una serata di stand up comedy che unisce autoironia, osservazione del quotidiano e riflessioni esistenziali, filtrate attraverso uno sguardo surreale e generazionale.

«Come nelle precedenti edizioni – osserva Ivan Chiarlo, patron di Anima Festival insieme alla sorella Natascia -, anche questa volta non abbiamo voluto far mancare nel cartellone degli eventi uno spettacolo di comicità contemporanea che parli alle nuove generazioni – e non solo – attraverso uno stile immediato, intelligente e sorprendente. La scelta di Max Angioni non poteva essere migliore, siamo certi che sarà un successo, all’altezza di una rassegna davvero straordinaria».

Nello specifico, il giovane comico porterà in scena un monologo brillante in cui gioca con l’idea di “prendersi meno sul serio”, smontando con leggerezza le grandi ambizioni, i piccoli drammi quotidiani e le aspettative della società contemporanea. Racconterà ricordi, prime volte, conquiste personali e domande sul senso della vita, trasformando esperienze comuni in sketch ironici e imprevedibili, all’insegna del ritmo serrato, della scrittura brillante e del costante coinvolgimento del pubblico.

Intanto, su TicketOne è in pieno svolgimento la corsa ad accaparrarsi i posti migliori dell’Anfiteatro sull’altopiano cerverese, con diversi spettacoli già ad un passo dal sold-out, come nel caso del concerto di Claudio Baglioni.

Il programma prenderà il via venerdì 10 luglio con Emma Marrone, attesa per l’unica data piemontese del suo tour estivo in modalità “tutti in piedi”.

Domenica 12 luglio sarà la volta di Madame con il “Madame Tour Estate 2026”, mentre giovedì 16 luglio salirà sul palco Serena Brancale.

Sabato 18 luglio tornerà all’Anfiteatro dell’Anima Luca Carboni con il tour “RIO ARI O”, a nove anni dalla sua precedente esibizione a Cervere, seguito, martedì 21 luglio, da Sal Da Vinci, l’acclamatissimo vincitore dell’ultimo Festival di Sanremo.

Dopo l’appuntamento cabarettistico di venerdì 24 luglio con Max Angioni, il decennale della manifestazione vivrà un momento speciale a settembre, con un vero e proprio evento nell’evento: giovedì 3 settembre arriverà Riccardo Cocciante con “Io… Riccardo Cocciante nel 2026”, unica data nel Nordovest nell’anno che coincide con l’ottantesimo compleanno dell’artista.

E, per finire, sabato 5 settembre toccherà ad un altro mito, l’attesissimo Claudio Baglioni, con il “GrandTour La vita è adesso”, il progetto celebrativo per i quarant’anni dello storico album La vita è adesso, il sogno è sempre.