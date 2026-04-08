178ª Fiera di Sant Marcelin a Macra: due giorni di festa tra acciughe, musica e rigenerazione

La kermesse, organizzata dal Comune di Macra, parte sabato 25 aprile alle 10 con i saluti delle autorità e il talk “La vite eroica. Passato e futuro della viticoltura in alta Valle Maira”, seguito dalla presentazione della tesi “RI-ABITARE il bosco” di Ester Marossi e dall'inaugurazione dei nuovi mezzi AIB finanziati SNAI per la lotta agli incendi boschivi.

Il programma prevede passeggiata musicale con Banda Borgia alle 10:15, pranzo “A la moda de li Anchoiers” alle 12, danze con Daniela Mandrile alle 15, laboratori di apicoltura e bancarelle artigiane dalle 16, cena della Pro Loco alle 19 e concerto dei Lou Dalfin alle 21 con Lambo DJ fino a notte fonda. Domenica 26 continua con processione, cene e iniziative B.R.I.C.A. PNRR.

La fiera celebra mestieri antichi come la salagione delle acciughe, promuovendo sostenibilità e cultura locale in Valle Maira.