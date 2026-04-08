Le opere dell'illustratrice Valeria Suria in mostra a Ceva

In occasione dell’appuntamento de “Il mestiere dell’arte”, l’illustratrice Valeria Suria esporrà alcune sue opere presso la Biblioteca civica “Aloysius Bertrand” (via Pallavicino, 11). Nello specifico, saranno esposte presso i locali della Biblioteca 11 cornici contenenti disegni e illustrazioni.

La mostra inaugurerà sabato 11 aprile, in concomitanza con l’intervento di Valeria Suria, e chiuderà sabato 18 aprile alle ore 12.

L’allestimento sarà visitabile nei giorni e negli orari di apertura della Biblioteca, di seguito indicati: Martedì ore 9 – 12 e ore 15 – 18, Mercoledì ore 9 – 12, Giovedì ore 9 – 12, Venerdì ore 15 – 18 e Sabato ore 9 – 12.

Il percorso espositivo rappresenta un’opportunità per conoscere e vedere da vicino la produzione artistica di Valeria Suria, caratterizzata da mondi onirici, colorati e delicati.