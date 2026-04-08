ARRAMPICATA SPORTIVA / Via alla Coppa Italia Lead, il buschese Giorgio Tomatis di scena a Pero

Dopo la conclusione del circuito Boulder e l’avvio del circuito Speed e Para climbing, finalmente è giunto il tanto atteso momento dell’esordio della Coppa Italia Lead.

Sabato 11 e domenica 12 aprile andrà infatti in scena la prima tappa di Coppa Italia della specialità “classica” dell’arrampicata sportiva, quella con corda e imbrago, che vedrà 107 fra i migliori atleti di tutta la nazione (55 per la compagine femminile e 52 per quella maschile) competere presso la Climbing District, a Pero (MI).

L’arrampicata Lead propone agli atleti tracciature ogni volta diverse, dove ogni movimento richiede resistenza fisica e mentale, capacità di adattamento e consapevolezza. Ciascun atleta deve trovare il flow, un ritmo quasi musicale dentro il quale inserire ogni suo gesto, scegliendo ed interpretando una linea verticale che li conduce verso il top.

Il circuito di Coppa Italia Lead sarà composto di tre tappe. Dopo la prima prova a Pero, la seconda tappa si disputerà il 2-3 maggio presso il nuovissimo impianto Salewa Cube a Varese e la terza il 13-14 giugno presso l’Adel Climbing Wall a Campitello di Fassa. Il 16-17 maggio si svolgerà inoltre l’attesissimo Campionato Italiano Lead presso il Centro Tecnico FASI di Arco.

Nella prima tappa di Coppa Italia vedremo vie complesse, da affrontare con la dovuta lucidità mentale, create ad hoc dalla squadra di tracciatori composta da Gabriele Moroni, Lorenzo Carasio, Ventajas Serrano Alejandro e capitanata da Stefan Scarperi.

In questa sfida, con se stessi e con la parete, si cimenteranno i migliori atleti della passata stagione agonistica: in primis Giovanni Placci (Fiamme Oro), trionfatore del circuito di Coppa Italia 2025, Filip Schenk, Campione Italiano di specialità, Matteo Reusa (Fiamme Gialle), argento in Coppa Italia assoluta, Giorgio Tomatis (Centro Sportivo Esercito), che l’anno scorso rimase fuori dal podio di Coppa per un soffio, Riccardo Vicentini (Fiamme Gialle), bronzo al Campionato Italiano, e molti altri agguerriti aspiranti al podio.

Sul fronte femminile vedremo, armate di magnesite e grinta, la Campionessa Italiana che conquista sia record in falesia che podi in Coppa del Mondo, Laura Rogora (Fiamme Oro), la detentrice della Coppa Italia 2025, Ilaria Maria Scolaris (S.A.S.P. Torino), e la vice Campionessa Italiana Claudia Ghisolfi (Fiamme Oro). Attorno a loro un nugolo di ottime scalatrici, che non vedono l’ora di guadagnarsi un posto sul podio: Savina Nicelli (Fiamme Oro), vice Campionessa Italiana, Viola Battistella (Fiamme Oro), Valentina Arnoldi (Ragni di Lecco) e Federica Papetti (Rock Brescia), rispettivamente 4°, 5° e 6° nel ranking generale di Coppa Italia.