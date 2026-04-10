Due nuove colonnine d'acqua potabile a Sant'Albano Stura

Sono state inaugurate due nuove colonnine d’acqua potabile installate all’interno della scuola elementare e della scuola media di Sant’Albano Stura, nell’ambito di un progetto promosso dal Comune e sostenuto da Banca Territori del Monviso.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di offrire un servizio concreto agli studenti e al personale scolastico, incentivando al contempo buone pratiche ambientali come la riduzione dell’uso della plastica.

Il progetto è stato finanziato grazie alle risorse destinate alla compensazione delle emissioni di CO₂ generate durante l’Assemblea e la Festa del Socio 2025 di Banca Territori del Monviso. In un’ottica di sostenibilità BTM monitora infatti l’impatto ambientale dei propri eventi e lo compensa attraverso interventi tangibili a beneficio del territorio.

(La colonnina della Media)

All’inaugurazione delle colonnine d’acqua erano presenti il Sindaco di Sant’Albano Stura Massimo Ravera, la Consigliera con delega alle scuole Ornella Tassone e l’Assessore Enrico Ferrero. Per la banca hanno partecipato il Presidente Alberto Osenda e il Direttore Generale Luca Murazzano.

"Questo intervento – ha sottolineato il Presidente BTM Alberto Osenda – dimostra come la collaborazione tra istituzioni e banca possa generare valore concreto per la comunità, unendo sostenibilità ambientale e attenzione ai più giovani".

Anche durante la prossima Assemblea di BTM, prevista per il 16 maggio a Carmagnola, verranno misurate le emissioni di Co2 dalla torinese Event Green che verranno successivamente compensate con nuove azioni sul territorio legate alla sostenibilità.