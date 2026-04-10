Sopralluogo del consigliere provinciale Pietro Danna su tre interventi finanziati nelle Valli Monregalesi

Questa mattina, venerdì 10 aprile, il consigliere provinciale con delega alla viabilità del reparto Mondovì Pietro Danna ha effettuato una serie di sopralluoghi sul territorio per verificare lo stato di tre interventi finanziati dalla Provincia di Cuneo sulle strade provinciali delle Valli Monregalesi.

Ai sopralluoghi hanno preso parte il caporeparto Giuseppe Dotta, il funzionario provinciale Simone Aguzzi, l’assessore regionale Marco Gabusi, i rappresentanti della struttura tecnica della Regione Piemonte e il direttore delle Opere pubbliche, in un momento di confronto operativo tra istituzioni e tecnici.

Le verifiche hanno interessato dapprima Frabosa Soprana, lungo la strada provinciale 37, dove è previsto un intervento da 300 mila euro che comprende il ripristino della superficie del corpo stradale, la realizzazione di opere di sostegno, la pulizia degli attraversamenti e il ripristino del corpo idrografico secondario.

I rappresentanti di Provincia e Regione si sono quindi recati a Roburent, in frazione Prà, sulla sp 288, dove per un intervento analogo è stato finanziato un importo di 200 mila euro, e infine a Pamparato, lungo la sp 35, dove un investimento di 300 mila euro consentirà di realizzare opere di consolidamento del piede della scarpata stradale, intervenendo su un cedimento che ha interessato in modo critico un importante ponte di accesso al paese.

"Ringrazio l’assessore regionale Marco Gabusi – dichiara il consigliere provinciale Pietro Danna – unitamente a tutta la struttura tecnica della Regione Piemonte per la presenza al sopralluogo che si è svolto stamattina nelle valli monregalesi. Insieme agli amministratori locali abbiamo condiviso i tempi di intervento relativamente a tre criticità di viabilità che da tempo avevamo, come Provincia, attenzionato proprio alla Regione Piemonte. Grazie al finanziamento ottenuto dalla protezione civile riusciremo, nei prossimi mesi, a intervenire ripristinando la viabilità ordinaria nei tre punti interessati. Un ringraziamento va anche ai tecnici della Provincia che sono già al lavoro per predisporre la progettazione degli interventi finanziati".