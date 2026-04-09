Cuneo, il 18 aprile concerto del pianista Tommaso Saganowski-Śreniawa

Sabato 18 aprile 2026, alle ore 16, con ingresso libero fino a esaurimento posti, presso la Fondazione Casa Delfino in corso Nizza 2, a Cuneo, nell'ambito della "Rassegna musicale giovanile" ideata da Antonio Sartoris in memoria di Mariagrazia Ghedini, con la consulenza musicale del M° Luigi Dominici, in collaborazione con il Civico Istituto Musicale G.B. Fergusio di Savigliano e con il patrocinio del Comune di Cuneo, si terrà il concerto del pianista Tommaso Saganowski-Śreniawa che eseguirà musiche di Beethoven, Liszt, Skrjabin e Busoni.

Tommaso Saganowski – Śreniawa, nato a Torino nel 2004, si avvicina inizialmente al mondo della musica con lo studio del pianoforte e del violoncello, proseguendo poi il percorso pianistico con la prof.ssa Jordis Romagnoli.

Attualmente è iscritto presso il Conservatorio “G. F. Ghedini” di Cuneo, dove studia sotto la guida del M° Francesco Cipolletta.

Si è esibito al Teatro Baretti di Torino per due edizioni consecutive della “Maratona Mozartiana”, al Circolo della Stampa di Torino per il Concerto di Natale, presso il Teatro San Giuseppe (Torino) e il Teatro Marenco (Ceva), ed è stato invitato a suonare all’interno della Villa Tesoriera a Torino per la rassegna “I Concerti alla Tesoriera”. Entrato in contatto con la realtà orchestrale, ha avuto occasione di esibirsi insieme all’Orchestra classica di Alessandria presso il Teatro Superga, con la Jugend Sinfonietta e con il Fiarì Ensemble al Teatro Vittoria di Torino.

Ha inoltre partecipato a numerosi concorsi nazionali e internazionali ricevendo, tra gli altri, il diploma di primo premio alla 35esima edizione del Concorso Pianistico Nazionale “J. S. Bach” nella città di Sestri Levante, alla sesta edizione del “Maria Labia Prize” International competition di Malcesine Lago di Garda, alla XXXIII European Music Competition di Moncalieri (TO) e all’11° Rassegna internazionale “Mendelsshon” di Alassio, in occasione della quale ha anche ottenuto il premio speciale per la migliore interpretazione di un brano dell’autore cui è dedicato il concorso. Si è inoltre distinto nelle edizioni online dell’American Music Talent Competition di Washington USA e dell’ISCART International Music Competition di Lugano, ottenendo rispettivamente la Bronze Medal e il diploma di primo premio, ha preso parte alla 7° “Vienna New Year’s Concert” International Music Competition, venendo premiato presso il Musikverein a Vienna con il diploma di “Special Jury Award”. Classificatosi secondo al “2025 Catholic University of Amrica International Piano Competition” nella città di Washington DC, si è esibito presso il Kenedy Center sempre nella capitale americana, e ha partecipato ad un joint recital tenutosi nella Manhattan School of Music di New York collaborando con gli studenti della scuola.