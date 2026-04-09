Scomod*: a Cherasco il Festival del pensiero libero

Domenica 19 aprile ci sarà il primo (di quattro appuntamenti) di Scomod* - Festival del pensiero libero: alle ore 17,30 presso la chiesa di S. Gregorio, Elena Ravera con la moderatrice Chiara Fissore tratterà il tema "Liberare lo sguardo. Decostruire il male gaze tra parole e immagini"

Introdotto da Laura Mulvey nel 1975, il male gaze descrive lo sguardo maschile dominante che ancora oggi modella immagini, lingua e stereotipi di genere. Nel suo intervento, Ravera analizzerà come questa dinamica influenzi il cinema, i social e la nostra quotidianità, offrendo strumenti pratici per decostruire i pregiudizi. L’obiettivo è "liberare lo sguardo" verso una rappresentazione del mondo più inclusiva e consapevole. Elena Ravera ha conseguito un dottorato in Studi Umanistici Transculturali presso l’Università di Bergamo. È autrice della curatela Nuovi fascismi e nuove Resistenze (Pisa, Pacini Editore, 2022) e della monografia À mains nues. Le corps à l’oeuvre chez Louise Dupré (Parigi, Classiques Garnier, 2026). Le sue ricerche si concentrano sugli studi di genere nella letteratura contemporanea e dell'età moderna, con un focus specialistico sull'ambito francese e francofono.

Il ricavato di questo primo incontro sarà devoluto all'Associazione Casa Pride di Bra.

SCOMOD* -FESTIVAL DEL PENSIERO LIBERO

Nasce con l’obiettivo di portare anche in realtà provinciali un evento capace di trattare con determinazione temi sociali rilevanti, spesso ritenuti delicati o controversi, ma in realtà molto attuali e sentiti da un pubblico eterogeneo. Il festival vuole essere uno spazio aperto di dialogo, confronto e crescita condivisa, in cui personalità provenienti dall’ambito accademico, giornalistico, artistico e dai social media possano incontrarsi e interagire direttamente con le persone, dando vita a uno scambio autentico e partecipato.

«Il festival è dedicato alla memoria di Graziella Zocchi – dice l’ideatrice Alice Fiorini - figura di grande rilevanza per tutta la comunità cheraschese, danzatrice internazionale, il suo percorso artistico l'ha portata sui palcoscenici di Parigi e New York, collaborando con l’Opéra di Lyon e le Olimpiadi di Torino 2006. Ma la sua vera grandezza risiedeva nell’umanità: è stata una pioniera della danzaterapia, ha portato l’arte nelle scuole e nel sociale, fondando a Cherasco, nella sua città del cuore, il gruppo Cherasco Suite. Graziella ci ha insegnato che il pensiero libero non è un’astrazione, ma un movimento coraggioso, del corpo e della mente».

«Scomod* è la dimostrazione concreta che i giovani, se messi nelle condizioni giuste, sanno essere protagonisti attivi della vita culturale del territorio – dice Mara Degiorgis - Come delegata alla cultura, ho sostenuto con convinzione questa iniziativa perché nasce proprio dalle idee e dall’impegno di alcuni giovani, capaci di trasformare il loro percorso di studi e le loro riflessioni in occasioni di incontro e confronto aperte a tutta la comunità. A Cherasco vogliamo continuare a investire in progetti che portino anche in una realtà provinciale temi sociali attuali, talvolta complessi, ma fondamentali per comprendere il presente e costruire il futuro. “Scomod*” è uno spazio di dialogo autentico, in cui mondi diversi — accademico, giornalistico, artistico e digitale — si incontrano e si arricchiscono reciprocamente. L’invito che rivolgo a tutti è di partecipare: spesso si dice che i giovani non ci sono, ma questa iniziativa dimostra esattamente il contrario. I giovani ci sono, e hanno molto da dire. Sta a noi ascoltarli».

Ogni incontro sarà a offerta libera e l’intero ricavato verrà devoluto in beneficenza; la Libreria Milton di Alba per ogni appuntamento proporrà una selezione di libri in linea con il tema trattato, offrendo al pubblico l’opportunità di approfondire gli argomenti affrontati durante i talk.

SUCCESIVI INCONTRI

Dopo il 19 aprile, Scomod* -Festival del pensiero libero dà appuntamento al:

- 6 giugno ore 17.30 presso Piazza Nicola Vercellone (La Madonnina) con Alessiomaronn "Boys don't cry. Perchè la mascolinità tossica è una trappola per tutt*" Modera Elena Revello. Il ricavato sarà devoluto all'Associazione Maschile Plurale di Torino.

- 28 giugno ore 17.30 presso Piazza Nicola Vercellone con Giulia Caterina Boverio "Uscire dal buio. Performance sociale: il lato oscuro tra mente e dipendenze" Modera Amos Sarvia. Il ricavato sarà devoluto all'Associazione La Casa del Giovane - Team Rogoredo, di Pavia.

- 6 settembre ore 17.30 presso la chiesa di S. Gregorio con Antonella Germini "Non sono un* signor*. Il linguaggio come veicolo di svalutazione e discriminazione di genere a scuola" Modera Adonella Fiorito. Il ricavato sarà devoluto all'Associazione Mai + Sole di Savigliano.