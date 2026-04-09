Verso TEDxCuneo 2026: un viaggio “dentro” l’essere umano

Mentre la macchina di TEDxCuneo è al lavoro in vista dell’evento del 9 maggio 2026 al Teatro Toselli, si inizierà a entrare in Revelio, il tema di quest’anno, con un’anteprima.

L’appuntamento è all’Officina Santa Chiara a Cuneo tra pochi giorni. Il 21 aprile dalle 20,30, inizierà un viaggio con destinazione il centro del corpo attraverso il teatro e la danza che tenterà di rispondere alla domanda: che bisogno c’è di fare luce dentro?

L’Umanità è sempre più “cieca” di auto-coscienza e non sa ritrovarsi. Nella conferenza-spettacolo, verrà proposto un percorso interiore che ci aiuterà a capire i meccanismi psico-biologici che sono alla base della nostra esistenza, promuovendo l’auto-consapevolezza dell’Essere Umano.

Ingresso a offerta libera. In collaborazione con NoosomaArtedelBenessere, BodyMade, Palcoscenico Teatro, Officina Santachiara.