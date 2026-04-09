 / Eventi

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Eventi | 09 aprile 2026, 14:30

Verso TEDxCuneo 2026: un viaggio “dentro” l’essere umano

Il 21 aprile all’Officina Santa Chiara, teatro e danza aprono il tema "Revelio" con una conferenza-spettacolo che esplora la luce interiore e la consapevolezza dell’Essere Umano

Verso TEDxCuneo 2026: un viaggio “dentro” l’essere umano

Mentre la macchina di TEDxCuneo è al lavoro in vista dell’evento del 9 maggio 2026 al Teatro Toselli, si inizierà a entrare in Revelio, il tema di quest’anno, con un’anteprima. 

L’appuntamento è all’Officina Santa Chiara a Cuneo tra pochi giorni. Il 21 aprile dalle 20,30, inizierà un viaggio con destinazione il centro del corpo attraverso il teatro e la danza che tenterà di rispondere alla domanda: che bisogno c’è di fare luce dentro? 

L’Umanità è sempre più “cieca” di auto-coscienza e non sa ritrovarsi. Nella conferenza-spettacolo, verrà proposto un percorso interiore che ci aiuterà a capire i meccanismi psico-biologici che sono alla base della nostra esistenza, promuovendo l’auto-consapevolezza dell’Essere Umano.

Ingresso a offerta libera. In collaborazione con NoosomaArtedelBenessere, BodyMade, Palcoscenico Teatro, Officina Santachiara.

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO AD APRILE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Aprile 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium