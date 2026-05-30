Fratelli d’Italia in piazza: pronti per le prossime elezioni amministrative

Per due sabati consecutivi i rappresentanti di Fdl, sono scesi in piazza presentandosi alla cittadinanza per raccogliere idee e problematiche riscontrate negli ultimi anni e per cercare di costruire un programma insieme alla cittadinanza.

Dice il presidente Maurizio De Lio ”... stiamo parlando con le liste di centro-destra e con le liste civiche per trovare un accordo sul programma da presentare e condividere. Abbiamo intenzione di sederci al tavolo e discutere anche di una figura da candidare a Sindaco.”

”Tutto sta procedendo per il meglio e abbiamo avuto molte adesioni in queste ultime settimane” dice il segretario Tomasiello.

Fa parte del Direttivo anche Eleonora Busso che rappresenta il mondo femminile “... mi auguro che le donne che si sono avvicinate al banchetto siano disponibili per portare avanti insieme a me il mondo femminile all’interno del nostro comune. Se interessate contattateci anche sulla pagina Facebook".

Insomma, FdI sembra intenzionato a non lasciarsi scappare l’occasione per essere finalmente alla guida del Comune di Savigliano.