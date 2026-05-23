Premiate a Savigliano quattro studentesse del corso di Tecniche Erboristiche

Nella sede universitaria di Savigliano del Corso di Laurea in Tecniche erboristiche dell’Università di Torino, sono state consegnate le borse di studio al merito dedicate agli studenti e alle studentesse del corso triennale.

La premiazione si è svolta nell’ambito della tavola rotonda dal titolo ‘Dalla formazione alla professione: l’esperienza dei laureati e delle laureate in Tecniche Erboristiche’, momento di confronto tra università, studenti e mondo professionale.

A ricevere il riconoscimento sono state quattro studentesse particolarmente meritevoli: Francesca Borla, Elisabeth Viskanic, Maria Bartoletti e Chiara Ferrero. Le borse di studio sono state assegnate dai docenti del corso sulla base del numero di esami sostenuti entro la finestra ordinaria degli appelli e della miglior media conseguita.

Alla cerimonia di consegna delle borse di studio hanno partecipato: la professoressa Barbara Sgorbini, presidente del Corso di Laurea in Tecniche erboristiche, il presidente della Fondazione CrSavigliano Francesco Villois con la consigliera Silvia Darò e, in rappresentanza del Comune, l’assessore alla Cultura Roberto Giorsino.

L’iniziativa è stata resa possibile grazie al sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Savigliano, da anni impegnata nel supporto alla realtà universitaria cittadina.

“La Fondazione continua a credere molto nell’Università di Savigliano e nel valore della formazione – ha sottolineato il presidente Francesco Villois –. Ogni anno sosteniamo economicamente il polo universitario con un impegno importante, rinnovato anche quest’anno insieme alle altre fondazioni bancarie del territorio. Le borse di studio rappresentano un incentivo concreto per premiare il merito e aiutare i giovani nel loro percorso”.

Tra il pubblico insegnanti, genitori e studenti hanno applaudito le ragazze premiate.