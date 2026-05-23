Barbero (FdI): "Valorizzare il Castello Reale di Racconigi significa investire sulla cultura e sul futuro del territorio"

Mettere al centro la valorizzazione del Castello Reale di Racconigi e del suo parco storico, patrimonio UNESCO delle Residenze Sabaude, rafforzandone l’accessibilità e la capacità di attrazione culturale e turistica. È questo l’obiettivo dell’ordine del giorno presentato dal Consigliere regionale di Fratelli d’Italia Federica Barbero e già sottoscritto da diversi altri colleghi. Il documento prende le mosse dal sopralluogo effettuato dalle Commissioni congiunte Cultura e Pianificazione territoriale del Consiglio regionale, mercoledì 20 scorso, presso il complesso monumentale di Racconigi, durante il quale sono emerse alcune criticità legate alla piena fruibilità del sito e, al tempo stesso, le grandi potenzialità di crescita culturale e turistica del compendio.

“Il Castello Reale di Racconigi è uno dei simboli più prestigiosi del patrimonio storico e culturale piemontese - dichiara l'esponente di FdI -. Negli ultimi mesi si è registrata una rinnovata attenzione verso il complesso monumentale e credo sia necessario accompagnare questa fase con una strategia concreta di valorizzazione, capace di mettere in rete cultura, turismo e sviluppo territoriale”.

L’ordine del giorno sottolinea infatti come gli interventi di riqualificazione e promozione culturale rappresentino una grande opportunità di crescita economica e turistica per tutto il territorio. In quest’ottica, il documento impegna la Giunta regionale a promuovere il Castello Reale e il suo parco all’interno delle strategie regionali di valorizzazione culturale e turistica, sostenendo progetti integrati per migliorarne la fruibilità.

“Valorizzare Racconigi significa rafforzare uno dei poli culturali più importanti del Piemonte e renderlo sempre più attrattivo per visitatori, famiglie e scuole - prosegue Federica Barbero -. La cultura può e deve diventare un motore di crescita e sviluppo sostenibile per le nostre comunità. Accanto al tema culturale, bisogna affrontare anche il nodo dell’accessibilità e dei collegamenti ferroviari. La linea che attraversa il Comune di Racconigi rappresenta, infatti, un’infrastruttura strategica sia per i flussi turistici sia per la mobilità dei pendolari verso l’area metropolitana torinese."

Per questo, l’ordine del giorno invita anche la Regione a favorire interlocuzioni con i soggetti competenti in materia ferroviaria e turistica e a valutare interventi finalizzati al potenziamento del servizio ferroviario sulla linea che comprende la fermata di Racconigi.

“Un sistema di collegamenti più efficiente è fondamentale per rendere il Castello ancora più accessibile e per incentivare una mobilità sostenibile. Investire sui trasporti in questo contesto significa sostenere il turismo, migliorare i servizi per i cittadini e contribuire alla crescita complessiva del territorio”, conclude Barbero.