Alba, la biblioteca Ferrero e l'ASL CN2 lanciano un corso di formazione per facilitatori e partecipanti ai gruppi di cammino

Nella ricorrenza della Giornata Mondiale dell'Attività Fisica, la Biblioteca civica “G. Ferrero” di Alba e l’ASL CN2 (Dipartimento di Epidemiologia, Promozione della Salute e Coordinamento delle Attività di Prevenzione) propongono un corso di formazione per facilitatori e partecipanti ai gruppi di cammino.

Il corso si svolgerà in due appuntamenti: martedì 21 e martedì 28 aprile, dalle ore 14.30 alle ore 17.30, nella Sala Riolfo della Biblioteca Civica.

Il programma affronterà i principali temi legati alla pratica del cammino: benefici per la salute, corretta tecnica di marcia, postura e respirazione con prova pratica, elementi di primo soccorso. Novità di questa edizione sarà un focus dedicato al cammino in gravidanza.

La formazione è organizzata dalla S.S.D di Epidemiologia in collaborazione con La Biblioteca Civica “G. Ferrero”, la SSD Medicina Sportiva dell'ASL CN2, il Consultorio dell’ASL CN2, Corso di Laurea in Scienze Infermieristiche, il Centro Servizi SUISM dell'Università di Torino.

La Giornata Mondiale dell'Attività Fisica è un appuntamento internazionale che sottolinea l'importanza di promuovere uno stile di vita attivo in tutta la popolazione e in ogni fase della vita. Lo slogan del 2026 è Più movimento, più vita, a sottolineare come l'attività fisica sia un bene essenziale da coltivare sin dai primi anni per il benessere fisico e mentale, la prevenzione delle malattie e la coesione sociale.

Al termine del percorso verrà rilasciato un attestato di partecipazione.

La partecipazione è gratuita, ma i posti sono limitati ed è obbligatoria l'iscrizione: https://forms.gle/inojd5PT8QM1Qyok9

Dal mese di maggio, la Biblioteca civica “G. Ferrero”, sempre in collaborazione con l’ASL CN2, farà partire un gruppo di cammino dedicato ai neogenitori e alle donne in gravidanza che avrà cadenza settimanale e che entrerà a far parte dei numerosi gruppi di cammino già attivi in città.

Per informazioni sui gruppi di cammino già esistenti è possibile consultare la pagina del sito dell’ ASL CN2 Gruppi di Cammino - Promozione ed educazione alla salute - ASL CN2.

https://www.aslcn2.it/prevenzione/promozione-ed-educazione-alla-salute/gruppi-di-cammino/