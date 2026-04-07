 / Scuole e corsi

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Scuole e corsi | 07 aprile 2026, 19:26

Cuneo, corsi gratuiti agli Argonauti: da arteterapia a serate danzanti

Ad aprile e maggio, in via Giacosa 5, incontri su rigenerazione per over 65, supporto ai caregiver e balli anni ’60-’70. Ingresso libero

Cuneo, corsi gratuiti agli Argonauti: da arteterapia a serate danzanti

Nel mese di aprile e maggio, presso la sede degli Argonauti in via Giacosa 5 a Cuneo, si terranno tre cicli di incontri gratuiti dedicati a benessere, cura e svago.

Progetto Rigenerazione prevede un ciclo di incontri informativi a ingresso libero sulla gestione multidisciplinare dell’over 65 con patologie neurovegetative. Per informazioni: Isa, tel. 3496127094.

Generazione Rigenerata Arteterapia offre incontri gratuiti di supporto per caregiver e anziani fragili. Per dettagli: Simona, tel. 3498407808.

Serate danzanti anni ’60 e ’70, con DJ, propongono balli liscio e da sala a ingresso gratuito. Contatti: Isa, tel. 3496127094.

Un’offerta pensata per promuovere rigenerazione sociale e culturale nella comunità cuneese.

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO AD APRILE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Aprile 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium