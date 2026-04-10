Anche 12 spacciatori di crack tra i 121 arrestati dalla Polizia di Stato in Granda

Nella mattina di oggi 10 aprile 2026, al teatro Toselli di Cuneo, si è svolta la celebrazione del 174˚anniversario della fondazione della Polizia di Stato.

Nel corso della cerimonia, dopo la lettura dei messaggi istituzionali del Presidente della Repubblica, del Ministro dell’Interno e del Capo della Polizia, è stata il questore Rosanna Minucci, emozionata, a fare un bilancio di 12 mesi di attività, non senza aver sottolineato come Cuneo per lei sia un ritorno gradito. "E' la città dove ho cresciuto i miei figli".

Sentiti i ringraziamenti alle tante autorità presenti, civili e militari.

Per quanto riguarda gli obiettivi raggiunti negli ultimi dodici mesi dagli operatori delle articolazioni della Polizia di Stato della Provincia di Cuneo, complessivamente sono stati controllati 137.509 persone e 38.675 veicoli.

In particolare, per quanto riguarda l’attività dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico in relazione al controllo del territorio, sono state identificate 35.261 persone ed eseguiti accertamenti su 12.297 veicoli; 562 sono stati gli interventi di iniziativa, procedendo all’arresto di 15 persone ed indagandone altre 132.

La sala operativa della Questura ha gestito 7297 chiamate, e, su richiesta del 112 NUE sono stati effettuati 3178 interventi.

Di questi, 370 hanno riguardato liti, delle quali 99 svoltisi in ambito famigliare, 28 hanno riguardato l’abuso di alcool e 34 di stupefacenti; 352 sono stati gli interventi per disagio psicologico.

L’attività di controllo e di soccorso pubblico sulle piste da sci, per la sicurezza sulle nostre montagne, è stata garantita da 8 dipendenti distaccati a Prato Nevoso e Limone Piemonte. Questi, nell’ambito del servizio di soccorso a sciatori infortunati e/o in difficoltà, hanno effettuato 596 interventi a Limone Piemonte e 370 a Prato Nevoso.

L’attività di prevenzione e di controllo del territorio, supportata sia in città che in provincia dall’impiego del Reparto Prevenzione Crimine del Piemonte, ha permesso di controllare 1451 persone e 474 veicoli. Inoltre, il personale dell’Unità Operative Primo Intervento ha effettuato 242 servizi a presidio degli obiettivi sensibili inseriti nei piani antiterrorismo.

La Divisione Anticrimine ha notificato 44 avvisi orali, 148 fogli di via obbligatori, 15 Daspo “Willy”, 8 Daspo urbani e 12 per manifestazioni sportive. Sono stati emessi, inoltre, 36 ammonimenti per stalking e 21 per violenza domestica, mentre 4 sono state le Sorveglianze speciali applicate.

La Squadra Mobile ha svolto in maniera costante e capillare l’attività investigativa in questo capoluogo e in tutta la provincia, eseguendo 106 arresti e denunciando 128 persone a vario titolo. L’attività specifica di polizia giudiziaria, in particolare nel contrasto alla detenzione e allo spaccio di sostanze stupefacenti, svolta prevalentemente contro il dilagare della diffusione del crack, ha consentito di procedere all’arresto di 12 persone.

Si evidenzia, nel merito, l’arresto di 4 soggetti italiani, tra i comuni di Bra e di Cherasco, trovati in possesso di di diversi chili di hashish e marijuana, ecstasy e sostanze da taglio che sono stati sottoposti a sequestro. Sono state arrestate 12 persone per reati contro il patrimonio e altrettante per reati contro la persona e in danno di minori.

La Divisione Amministrativa e Sociale, presente anche presso i comuni di Alba, Bra e Ceva, ha rilasciato 25000 passaporti, 2300 porti d’arma per uso caccia e tiro a volo, ha rigettato 96 istanze e rilasciato 253 licenze di P.S.

È stata assicurata una costante attività di controllo del territorio attraverso mirate verifiche ad esercizi sottoposti ad autorizzazioni di P.S., adottando i conseguenti provvedimenti sanzionatori. L’Autorità Giudiziaria è stata interessata con 31 notizie di reato, mentre sono stati effettuati 30 controlli ad attività commerciali che hanno determinato l’elevazione di 45 sanzioni amministrative.

L’Ufficio Immigrazione ha consegnato circa 24.000 permessi di soggiorno, su una popolazione regolare di 54363 cittadini stranieri. Sono state comminate dal Prefetto 105 espulsioni amministrative, mentre 19 sono quelle state quelle emesse dall’Autorità Giudiziaria. Complessivamente, nei confronti di cittadini stranieri irregolari, sono stati eseguiti 42 rimpatri immediati in frontiera, 49 accompagnamenti presso il CPR ed emessi 72 Ordini del questore a lasciare il territorio entro 7 giorni.

L’Ufficio di Gabinetto, costituisce la sintesi operativa e il monitoraggio delle complesse fenomenologie relative alla tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, e ha predisposto 560 servizi di ordine pubblico in concorso anche con le altre Forze dell’Ordine e in alcuni casi, con il contributo dei reparti di rinforzo.

Gli operatori in forza al Gabinetto Provinciale Polizia Scientifica, hanno effettuato 716 fotosegnalamenti e 108 sopralluoghi, garantendo una documentazione videofotografica di 140 servizi di ordine pubblico e delle attività di polizia giudiziaria.

La Polizia Stradale ha impiegato 5767 pattuglie, controllando 32549 persone e 21977 veicoli.

Sono stati decurtati 15225 punti, ritirate 773 patenti e 610 carte di circolazione. Sono stati, altresì, rilevati 494 incidenti, effettuati 327 soccorsi stradali e sono state contestate 16.583 violazioni. Nello specifico sono state elevate 143 contestazioni per guida in stato di ebrezza e 13 per positività a sostanze stupefacenti.

La Polizia Postale per la Sicurezza Cibernetica ha indagato in stato di libertà 56 persone e ha ricevuto 176 denunce per reati contro il patrimonio, alcune delle quali perpetrate mediante attacchi ai sistemi informatici di grandi e medie imprese; 28 denunce per reati contro la persona, 12 denunce per reati di pedopornografia e 26 per accessi abusivi ai sistemi informatici. Il personale, inoltre, nell’ambito dei progetti di educazione e di polizia di prossimità, ha effettuato 11 incontri nelle scuole, a cui hanno partecipato complessivamente1694 studenti.

La Polizia Ferroviaria ha identificato 30449 persone ed eseguito controlli e scorte su 957 treni, ha arrestato 2 persone e ha denunciato all’Autorità Giudiziaria 28 persone in stato di libertà, elevando 39 contravvenzioni amministrative.

La Polizia di Frontiera Aerea e Terrestre ha impiegato 656 pattuglie per il controllo complessivo di 3845 veicoli e 37.799 persone, eseguendo accertamenti su 569 treni e 296 voli. Nell’ambito dei vari servizi sono stati eseguiti 6 arresti e sono state denunciate all’Autorità Giudiziaria in stato di libertà 16 persone.



Sono stati conferiti i seguenti riconoscimenti:

L’attestato di pubblica benemerenza al merito civile all’Ispettore Francesco Allegro.Per abnegazione ed esemplare altruismo, libero dal servizio si recava presso una stazione sciistica dove, a causa del forte vento, un impianto di risalita a fune aveva subito un guasto. Raggiunta l’area interessata, a circa 1.900 metri di altitudine, si adoperava per soccorrere gli utenti rimasti bloccati sulla seggiovia, provvedendo a imbracarli singolarmente e a condurli in sicurezza a valle.

Frabosa Sottana, 6 marzo 2017

L'encomio all’Ispettore Mazzola Cristian ed al vice Sovrintendente Giordano Angelo. Evidenziando spiccate qualità professionali, espletavano un’attività di polizia giudiziaria che si concludeva con l’applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di tre cittadini extracomunitari, responsabili, a vario titolo, di aver reclutato manodopera straniera da destinare al lavoro presso terzi in condizioni di grave sfruttamento.

Alba, 10 luglio 2024.

L’encomio all’Ispettore Ajera Marco, al vice Sovrintendente Giordano Angelo, agli assistenti capo coordinatore Abbà Luca, Chiamba Andrea ed agli agenti Daziano Matteo e Gagliardi Alex. Evidenziando spiccate qualità professionali, espletavano un’attività di polizia giudiziaria che si concludeva con l’arresto di tre soggetti ritenuti responsabili del traffico di ingenti quantitativi di sostanze stupefacenti e con la denuncia in stato di libertà di altri dieci soggetti gravemente indiziati di aver preso parte, a vario titolo, all’attività di spaccio.

Fossano, 2 agosto 2024.

L’encomio all’assistente capo Picchio Davide e lode al Sovrintendente Ceccarelli Luca. Evidenziando capacità professionali, espletavano un’attività di polizia giudiziaria che si concludeva con l’arresto di un soggetto responsabile di aggressione a pubblico ufficiale.

Cuneo, 14 novembre 2024.

L’encomio all’agente scelto Minasola Andrea e lode al vice ispettore Zunino Erica. Evidenziando capacità professionali, espletavano un’attività di polizia giudiziaria che si concludeva con l’arresto di un cittadino pakistano responsabile del reato di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina.

Colle della Maddalena, 13 gennaio 2025.

Lode al vice sovrintendente Gagliardi Salvatore. Evidenziando capacità professionali, portava a termine un intervento di soccorso pubblico, mettendo in salvo alcune persone anziane con difficoltà di deambulazione, rimaste all’interno di un edificio avvolto dalle fiamme.

Asti, 7 dicembre 2023.

Lode all’assistente Bima Daniele. Evidenziando capacità professionali, espletava un’attività di polizia giudiziaria che consentiva di trarre in arresto due cittadini cileni: uno responsabile di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina e l’altro per essere rientrato illegalmente sul territorio nazionale dopo un provvedimento di espulsione.

Aisone, 10 settembre 2024.