All'aeroporto di Cuneo torna il corso per affrontare la paura di volare

Per il quinto anno consecutivo Cuneo Airport organizza, nella giornata di domenica 17 maggio, il seminario dedicato a chi desidera affrontare e superare la paura di volare.

Forte del successo delle edizioni precedenti, l’iniziativa, realizzata in collaborazione con Dastyflysim, si rinnova con l’obiettivo di offrire strumenti concreti a chi soffre di aerofobia, una paura ancora molto diffusa che può limitare la libertà di viaggiare per motivi personali o professionali.

Il corso propone un approccio completo che unisce spiegazioni tecniche sul funzionamento del volo, elementi utili per comprendere e gestire l’ansia e un’esperienza immersiva con visori di realtà virtuale per vivere le sensazioni del volo. I partecipanti avranno inoltre l’opportunità di assistere alle fasi che precedono l’imbarco e alle operazioni sottobordo al mattino e di scendere sul piazzale aeromobili il pomeriggio.

A guidare il percorso saranno l’ingegner Pietro Luigi Rinaldi, pilota di Aviazione Generale ed esperto di sicurezza aeroportuale, affiancato dalla dottoressa Cristina Franchetti, Psicoterapeuta e Formatrice, che accompagnerà i partecipanti nell’analisi e nella gestione della paura.

La novità del 2026 è la possibilità, per chi lo desidera, di integrare l’esperienza con un volo organizzato in collaborazione con Viaggi Pop, accogliendo una richiesta emersa più volte nelle edizioni precedenti. Al termine del seminario, nella stessa giornata di domenica 17 maggio, sarà infatti possibile partire per Palermo, con rientro nel pomeriggio del giorno successivo.

Le iscrizioni al corso sono ufficialmente aperte, con due sessioni disponibili: una al mattino (9–13) e una al pomeriggio (14–18). Il seminario si svolgerà presso la Sala Conferenze dell’Aeroporto di Cuneo e prevede un contributo di partecipazione di 77 euro a persona.

Il pacchetto corso + volo, disponibile per un numero limitato di partecipanti (massimo 15), include, oltre al corso, il volo A/R per Palermo, pernottamento con colazione, tour guidato nei mercati storici di Palermo, trasferimenti da/per l’aeroporto e accompagnatore per tutta la durata del soggiorno.

Tutte le informazioni e le modalità di iscrizione sia per il solo corso sia per il pacchetto corso + volo sono disponibili alla pagina dedicata: www.cuneoairport.com/corso-sulla-paura-di-volare-cuneo/.