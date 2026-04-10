 / Attualità

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Attualità | 10 aprile 2026, 12:33

Sms truffa sulla TARI a Chiusa di Pesio

Il Comune invita i cittadini alla massima attenzione e a diffidare dei canali non istituzionali

Sms truffa sulla TARI a Chiusa di Pesio

Il Comune di Chiusa di Pesio informa che sono stati segnalati casi di SMS ingannevoli relativi alla tassa sui rifiuti (TARI), analoghi a quelli già rilevati in altri Comuni italiani.

Questi messaggi comunicano presunte irregolarità nella posizione TARI e invitano a contattare con urgenza un numero telefonico a pagamento. Molto probabilmente, si tratta di un tentativo di phishing, finalizzato a sottrarre dati personali o ad addebitare costi.

Il testo del messaggio è il seguente: “La posizione Tari risulta irregolare. È richiesto un suo tempestivo contatto al numero 89347716 per evitare aggravamenti.”

Il numero indicato (89347716) è una numerazione a tariffazione speciale e ad alto costo: chiamando si rischia la perdita di credito telefonico o la sottrazione di dati personali.

Il Comune non invia SMS per comunicazioni relative alla TARI e non richiede contatti urgenti tramite numeri a pagamento. Le comunicazioni ufficiali avvengono esclusivamente tramite canali istituzionali.

Si invita la cittadinanza a seguire le seguenti indicazioni:

  • Non chiamare il numero indicato nel messaggio
  • Non rispondere all’SMS
  • Non fornire dati personali o bancari
  • Eliminare il messaggio
  • Verificare la propria posizione TARI solo tramite gli uffici comunali

Il Comune di Chiusa di Pesio invita tutti i cittadini alla massima attenzione e a condividere queste informazioni per prevenire ulteriori tentativi di truffa.

comunicato stampa

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO AD APRILE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Aprile 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium