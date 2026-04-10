Bike to school, a Cuneo record di partecipanti: 450 studenti e 24 scuole

L'energia dei giovani ciclisti di Cuneo ha trasformato le strade della città in un esempio vivente di mobilità sostenibile.

Il progetto Bike To School continua a raccogliere consensi, dimostrando che scegliere la bicicletta per il tragitto casa-scuola non è solo una scelta ecologica, ma un modo divertente, sicuro e incredibilmente contagioso di vivere lo spazio urbano.

"Non posso che esprimere una grande soddisfazione per questa edizione, che ha coinvolto tutte le scuole del territorio, comprese quelle delle frazioni più piccole. Un risultato significativo, che dimostra come sia possibile fare rete e promuovere la mobilità sostenibile fin dalla più tenera età, permettendo ai bambini di spostarsi in bicicletta in sicurezza e creando un forte senso di comunità.

Non avevamo mai avuto una partecipazione così ampia. È stata una risposta davvero importante", ha commentato l'assessore alla Mobilità Luca Pellegrino.

Sono i numeri a raccontarlo meglio di qualunque altro discorso.

Sono state 450 le ciclopatenti distribuite ai giovani studenti; 24 le scuole coinvolte nel Comune di Cuneo, comprendenti tutte le Primarie e le Secondarie di primo grado, oltre alle scuole dell'Infanzia di via Rostagni e frazione Cerialdo.



Il successo dell'iniziativa è il frutto di un lavoro di squadra, come ha sottolineato ancora Pellegrino. Che presenta già i prossimo appuntamenti. Il Bike to school torna dal 27 al 30 aprile e ancora dal 25 al 28 maggio. Poi si passa già al nuovo anno scolastico, con l'evento riproposto sal 15 al 18 settembre e ancora dal 19 al 22 ottobre.

Gli studenti che parteciperanno e accumuleranno almeno quattro bollini, potranno ritirare un buono gelato presso lo stand del Comune di Cuneo al Cuneo Bike Festival, e con sei bollini potranno partecipare all’estrazione di una serie di premi che verranno assegnati tramite sorteggio domenica 27 settembre in occasione del Cuneo Bike Festival.