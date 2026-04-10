Linea ferroviaria Alba–Germagnano, servizio in ripresa ma non senza ombre: il 20 aprile il confronto sulla tenuta del miglioramento

La linea Alba–Germagnano attraversa una fase più regolare rispetto ai mesi invernali, con una diminuzione delle criticità più evidenti e una maggiore stabilità complessiva del servizio. Un miglioramento percepito anche dai pendolari, che però non nasconde del tutto le difficoltà del quotidiano.

Accanto a un quadro più ordinato, infatti, continuano a emergere piccole segnalazioni di ritardi, disservizi puntuali e criticità diffuse, episodi che non configurano emergenze ma che incidono sulla qualità complessiva degli spostamenti.

Il prossimo passaggio sarà l’incontro del 20 aprile, quando i comitati pendolari piemontesi torneranno a confrontarsi con Regione, Trenitalia e Rete Ferroviaria Italiana per fare il punto sulla situazione e verificare la tenuta di questa fase più stabile.

Sul territorio albese, il giudizio resta prudente. Il miglioramento c’è, ma viene letto con cautela, anche alla luce di una dinamica già osservata negli anni: con l’arrivo della bella stagione il servizio tende a funzionare meglio, salvo poi mostrare fragilità nei mesi più complessi.

Nel confronto che si aprirà il 20 aprile torneranno quindi al centro i nodi strutturali già evidenziati nei mesi scorsi. In particolare, la necessità di rivedere gli orari delle corse tra Alba e Asti per rendere più efficaci le coincidenze verso Milano, e la mancanza di collegamenti nei giorni prefestivi e festivi su alcune tratte.

Parallelamente, il Comitato pendolari Alba–Germagnano sta lavorando all’organizzazione di una riunione in videochiamata con gli iscritti, con l’obiettivo di raccogliere segnalazioni dirette e arrivare all’appuntamento con un quadro aggiornato delle criticità e delle esigenze.