Anche Cuneo oggi celebra il 174˚anniversario della fondazione della Polizia di Stato

Oggi (venerdì 10 aprile) ricorre il 174˚anniversario della fondazione della Polizia di Stato.

Alle ore 9 all’interno della Questura di Cuneo, si svolge la cerimonia per rendere onore ai caduti della Polizia di Stato, con la deposizione di una corona presso la lapide commemorativa, momento al quale partecipano il prefetto e il questore della Provincia di Cuneo.

Alle ore 11 inizia l’evento dell’anniversario della fondazione della Polizia di Stato all’interno del Teatro Comunale "Toselli", con uno schieramento in uniforme di personale all’esterno dell’edificio e la predisposizione di gazebo con materiale informativo e dei mezzi delle varie componenti della Polizia di Stato presenti in provincia.

Durante la cerimonia, a cui partecipano le massime autorità civili e militari della provincia e alcune classi di studenti dell’istituto comprensivo “Sobrero” di Cuneo, saranno letti i messaggi istituzionali pervenuti dal Presidente della Repubblica, dal Ministro dell’Interno e dal Capo della Polizia.

Nel corso della cerimonia saranno altresì forniti i dati relativi all’attività della Polizia di Stato conseguiti nell’ultimo anno.