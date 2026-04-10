Al castello di Grinzane il Forum Globale sulla Sostenibilità, prima tappa del memorandum tra Ente Fiera del Tartufo e Unitar

Un debutto senza precedenti, che proietta il territorio di Langhe, Roero e Monferrato al centro del dialogo internazionale sui temi della sostenibilità: il Castello di Grinzane Cavour, patrimonio mondiale dell’Umanità tutelato dall'Unesco, venerdì 24 aprile sarà teatro del primo Forum Globale sulla Sostenibilità, intitolato “From Vision to Action”.

Promosso dall’Ente Fiera di Alba, l’evento rappresenta la prima tappa concreta del percorso avviato lo scorso novembre con la sottoscrizione del Memorandum d’intesa con Unitar, l’Istituto delle Nazioni Unite per la Formazione e la Ricerca: un’iniziativa strategica che segna una vera e propria operazione di posizionamento internazionale per il territorio, con le sue innovazioni e le sue straordinarie potenzialità, al fine di proiettarne le potenzialità e le eccellenze sul panorama globale, promuovendo pratiche e soluzioni concrete che guardano al domani con responsabilità e visione.

Il Forum nasce come piattaforma d’eccellenza per il dialogo e la collaborazione tra diverse realtà, istituzioni accademiche di prestigio internazionale, imprese multinazionali, fondazioni ed eccellenze del territorio, con l’obiettivo di promuovere talento, capitale umano, pratiche etiche e innovazione tecnologica, trasformando Langhe, Roero e Monferrato in un laboratorio vivente di sostenibilità e futuro.

Il programma prevede dibattiti, workshop e momenti di confronto strategico, in cui gli speaker condivideranno idee e competenze, trasformando visioni e ispirazioni in azioni concrete, capaci di generare sviluppo responsabile e valore duraturo per le comunità e per il Pianeta. Al centro di questo percorso guida un principio chiaro e potente: “Ispirare connessioni, favorire il cambiamento, dare forma a un futuro più sostenibile”.

Nel corso della giornata – i cui lavori cominceranno alle 9.45 – si alterneranno keynote, tavole rotonde e momenti di confronto strategico, con la partecipazione di speaker di primo piano a livello globale, moderati da Marco Formento, con il supporto di Cristina De Dona e Marco Andrea Tolentino. Introdotti dal presidente dell’Ente Fiera di Alba, Axel Iberti, e dopo i saluti istituzionali della Regione Piemonte, di Roberto Bodrito, presidente dell’Enoteca regionale Piemontese Cavour, Alberto Gatto, sindaco della Città di Alba, Gianfranco Garau, sindaco di Grinzane Cavour, e Stefano Mosca, direttore dell’Ente Fiera di Alba, ad alternarsi presso la Sala delle Maschere saranno Ioannis Ioannou, Associate Professor of Strategy and Entrepreneurship alla London Business School, Malebogo Mpugwa, Chief People Officer del De Beers Group, Leah Werner, Executive Director della Water Revolution Foundation, Carlo Bertolino, Chief Marketing Officer, Digital Transformation & CSR Director di Cuki – Cofresco (Melitta Group), Piera Gallo, VP Marketing Office – Italian Brands di Stellantis, Pietro Mazzà, Chief Innovation, Sustainability & Institutional Relations Officer di Lavazza Group, James Donovan, Founder and Chairman della Global CEO Alliance ed Executive Director di UNITAR CIFAL Libano, Maurizio Decollanz, Technology Leader for Asset Lifecycle Management di IBM Italia, Fabrizia Marchi, Chief Executive Officer di TBWA Italia; per l’ultimo panel, nell’ambito “wine and hospitality”, a portare un contributo saranno alcune delle eccellenze territoriali, con Serena Bagnasco – Agricola Brandini, Giovanni Correggia – Azienda Agricola Matteo Correggia, Pietro Oddero – Poderi e Cantine Oddero e Valentina Dogliani – Il Boscareto Resort & SPA.

Elemento distintivo dell’iniziativa è la partecipazione volontaria e non retribuita degli speaker, a conferma del valore e della rilevanza dei contenuti proposti. Il Forum è completamente gratuito, con registrazione obbligatoria ( qui ).

La scelta del 24 aprile, infine, non è casuale: a chiudere i lavori di giornata sarà infatti, dalle ore 18.00, la cerimonia inaugurale di Vinum Alba – Fiera Internazionale dei vini del Piemonte, evento simbolo del territorio, creando una sinergia unica tra cultura, enogastronomia, innovazione e sostenibilità. Questo dialogo tra due eccellenze del territorio valorizza ulteriormente le colline di Langhe, Roero e Monferrato, illuminandone unicità e potenzialità, e consolidandone il ruolo come hub internazionale di riferimento per cultura, innovazione e sostenibilità.

“Con questo Forum – dichiara il presidente dell’Ente Fiera di Alba, Axel Iberti – compiamo un passo importante in un percorso che guarda lontano. Langhe, Roero e Monferrato non sono solo un territorio di eccellenza enogastronomica, ma possono diventare un punto di riferimento internazionale per il dialogo tra sostenibilità, innovazione e sviluppo. ‘From Vision to Action’ rappresenta esattamente questo: la volontà di trasformare idee e valori in azioni concrete, capaci di generare impatto reale. Con il Global Sustainability Forum, Vinum Alba 2026 si apre dunque con una visione nuova e ambiziosa, rafforzando il proprio ruolo non solo come grande evento enologico, con la più grande enoteca a cielo aperto d’Italia, ma come piattaforma internazionale di cultura, innovazione e sostenibilità”.