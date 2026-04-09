Il Laboratorio di Resistenza Permanente chiude con Fantozzi, Guido Harari e la Passeggiata Resistente

Il Laboratorio di Resistenza Permanente della Fondazione E. di Mirafiore si avvia verso la conclusione della sua sedicesima edizione con tre appuntamenti straordinari, capaci di restituire al pubblico il meglio di quella cultura italiana che sa essere insieme popolare e raffinata, comica e profonda, quotidiana e immortale.

Venerdì 17 aprile alle ore 19.00 il teatro della Fondazione Mirafiore in collaborazione con E.ART.H Foundation, accoglie FANTOZZI!!! UN MITO ITALIANO, con Guido Andrea Pautasso e Luca Bochicchio, curatori di una mostra a lui dedicata, ad approfondire e analizzare la figura del personaggio di Fantozzi con particolare attenzione alla sua rilevanza cinematografica, culturale e immaginaria. Entrambi hanno collaborato alla stesura del libro "Fantozzi!!! Un mito italiano”, che sarà presentato per l'occasione e che ripercorre le tappe che hanno reso Fantozzi l'antieroe per eccellenza e ai racconti saranno alternate le proiezioni di alcuni tra i più iconici spezzoni dei suoi film.

Considerato l'ultima maschera della commedia italiana dopo Totò, Fantozzi nacque nel 1971 da un romanzo pubblicato da Rizzoli e si incarnò poi in undici film entrati nella memoria collettiva, diventando molto più di un personaggio comico: uno specchio spietato e affettuoso dell'italiano medio, delle sue umiliazioni quotidiane, delle sue sconfitte sempre sfiorate e mai definitivamente superate.

Guido Andrea Pautasso lavora come consulente letterario per varie case editrici e ha collaborato con le enciclopedie Rizzoli-Larousse, Garzanti e Treccani. Si occupa di editing e grafica pubblicitaria, e ha insegnato Scrittura e composizione in lingua italiana alla Libera Università di Comunicazione IULM di Milano. Si occupa di arte moderna e contemporanea ed ha organizzato dal 1998 al 2000 alcuni importanti eventi di arte contemporanea. Luca Bochicchio è dottore di ricerca in storia dell’arte contemporanea, critico d’arte e curatore. Dal 2008 svolge attività di ricerca in Italia e all’estero in collaborazione con l’AdAC - Archivio d’Arte Contemporanea dell’Università di Genova. Ha pubblicato saggi, curato volumi e organizzato mostre su diversi aspetti dell’arte moderna e contemporanea.

Sabato 18 aprile alle ore 18.30 la penultima serata della stagione porta a Serralunga d'Alba un ospite fra i più luminosi, Guido Harari, con "La luce nello sguardo". Nato al Cairo nel 1952 e formatosi da autodidatta ispirandosi ai grandi fotografi di rock e jazz degli anni Cinquanta e Sessanta, Harari si è affermato nei primi anni Settanta come fotografo e giornalista musicale, diventando nel tempo uno dei più autorevoli ritrattisti italiani, capace di attraversare decenni di storia della musica, della cultura e dello spettacolo con un obiettivo sempre teso a cogliere non il gesto ma l'anima. In oltre cinquant'anni di carriera ha collaborato con le maggiori testate italiane e internazionali, realizzato le copertine di innumerevoli album, portato la fotografia musicale dentro le gallerie d'arte e curato il recupero di archivi storici dimenticati, tra cui quelli dei leggendari Art Kane e Joe Alper. Nel 2011 ha fondato ad Alba, insieme a Cristina Pelissero, la Wall Of Sound Gallery, segnando con questo gesto un ritorno alle radici piemontesi che rende la sua presenza alla Fondazione Mirafiore qualcosa di più di un semplice incontro: un racconto intimo, per immagini e parole, di una vita trascorsa a inseguire la luce negli occhi delle persone e il senso del tempo nei loro volti.

La parola #PARTECIPAZIONE che ha guidato l'intera stagione trova la sua incarnazione più autentica e fisica nell'ultimo atto della sedicesima edizione: sabato 25 aprile, a partire dalle ore 10.00, torna la Passeggiata Resistente nel Bosco dei Pensieri, appuntamento ormai tradizionale e irrinunciabile della Fondazione Mirafiore. Il ritrovo è al nuovo Bar Fontana by Ugo Alciati, sotto i portici della Bottega del Vino, da cui partiranno tre gruppi di lettura guidati da Oscar Farinetti, Antonio Armano e Paola Farinetti, ciascuno con la propria voce e il proprio sguardo a fare da filo conduttore tra gli alberi e i sentieri del bosco. Al termine della passeggiata una sosta per ricordare i partigiani caduti della XXI Brigata Matteotti e per intonare insieme i canti della Resistenza, accompagnati dalla voce di Filippo Bessone, ex frontman del gruppo Trelilu, e dalla fisarmonica del maestro Walter Porro.

In caso di maltempo, la passeggiata si trasferirà nelle cantine storiche di Fontanafredda, dove la storia di questa terra continua a vivere tra i muri e il profumo del vino. La partecipazione è libera, con prenotazione gradita sul sito fondazionemirafiore.it.