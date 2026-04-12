I volontari ripuliscono l'are dei ai Boschetti a Garessio

Sabato scorso a Garessio il gruppo Alpini, insieme all’AIB, ha svolto un’importante operazione di pulizia e sistemazione dell’area dei “Boschetti”, uno spazio verde storico nato all’inizio del Novecento grazie all’impegno di cittadini e villeggianti, che si consorziarono per preservare questo prezioso patrimonio naturale e metterlo a disposizione della comunità.



"I Boschetti - spiegano dall'amministrazione - rappresentano ancora oggi un’area di grande valore ambientale e paesaggistico: derivati da un antico castagneto da frutto, ospitano numerosi castagni secolari, alcuni con tronchi che superano il metro di diametro, affiancati da una ricca varietà di specie arboree come faggi, tigli, aceri, larici, pini e cedri. Questo mix di essenze, insieme al sottobosco e alle fioriture stagionali, crea un ambiente naturale particolarmente suggestivo e biodiverso, ideale per passeggiate, momenti di relax e attività all’aria aperta.



Nel tempo i Boschetti sono stati anche luogo di ritrovo e socialità, meta di villeggiatura e teatro di momenti storici significativi, inclusi eventi legati al periodo della Seconda Guerra Mondiale. Oggi l’area è attrezzata con spazi per il pubblico, giochi per bambini, panchine e strutture dedicate anche alla fauna".



L’intervento dei volontari ha permesso di restituire ordine e decoro a tutta l’area, rendendola ancora più accogliente e fruibile. A rendere i Boschetti ancora più attrattivi è anche la recente realizzazione di un nuovo percorso fitness, pensato per incentivare l’attività fisica immersi nel verde e ampliare le opportunità di utilizzo dello spazio.



Parallelamente, anche il Cai è già all’opera su altri sentieri del territorio, contribuendo con il proprio lavoro alla manutenzione e valorizzazione della rete escursionistica.



L’Amministrazione comunale esprime un sincero e sentito ringraziamento agli Alpini, all’AIB e al CAI per la disponibilità, l’impegno e il prezioso contributo nella cura del territorio a beneficio di tutta la cittadinanza.