METEO / Precipitazioni in arrivo, diramata allerta gialla domani in Piemonte per rischio idrogeologico

Dopo una settimana caratterizzata da giornate soleggiate e temperature primaverili, nelle prossime ore assisteremo a un progressivo peggioramento delle condizioni meteo.

Con l’aumento dell’instabilità previsto nel corso della giornata, tra il tardo pomeriggio e la sera di oggi, domenica 12 aprile, sono attese le prime precipitazioni sui settori pedemontani e alpini nord-occidentali, con possibili rovesci o temporali localizzati tra Novarese, Vercellese e Torinese.

"Nella notte – affermano da Arpa Piemonte – si verificherà un’intensificazione delle piogge, fino a moderate o localmente forti, con estensione a tutte le Alpi e alle pianure adiacenti, mentre risulteranno meno intense sulle pianure orientali. Seguirà una progressiva attenuazione a nord e un’intensificazione a sud. Previsti forti venti orientali e nevicate oltre i 1800-2000 metri".

Per la giornata di domani, su gran parte del Piemonte, ad eccezione delle valli Belbo, Bormida e Scrivia, Arpa ha diramato un bollettino di allerta gialla per rischio idrogeologico.