Ceva elegge i referenti di zona: ecco i candidati

E’ stata pubblicato l’elenco dei candidati a Referente di zona nelle varie aree individuate sul territorio di Ceva.

“L'Amministrazione comunale desidera ringraziare coloro i quali si sono resi disponibili a mettersi in gioco per la comunità locale, candidandosi come referenti di zona – commentano il sindaco di Ceva, Fabio Mottinelli, ed il consigliere comunale delegato Alessandro Favole -. Essere disponibili a rappresentare la propria realtà significa contribuire concretamente a costruire un dialogo più diretto e fattivo tra istituzioni e cittadini, favorendo l'ascolto, la collaborazione e la crescita. Nei prossimi giorni si svolgeranno le votazioni per individuare i referenti: pur non essendo elezioni amministrative in senso stretto, rappresentano comunque un momento significativo di partecipazione democratica e di interesse. Per questo invitiamo i cebani a prendere parte al voto, cogliendo l'occasione per contribuire alla vita della comunità”.

Questi i candidati referenti, in ciascuna delle quindici zone individuate.

Poggi San Siro: Gabriella Odetto; Giuseppe Rovella

Poggi Santo Spirito: Filippo Patetta

Luna- Cappuccini – Consolata: Antonella Ghisolfi; Ezio Gonella; Daniele Archidiacono

Mollere: Renato Bellone

San Bernardino – Campanone: Bruno Viglione

Pratolungo: Claudia Dell’Oglio; Guido Perrone

Piana San Pietro - Strada dell’Infermiera: Alice Martino

Malpotremo: Mirco Massera

Centro storico: Giuseppe Gonella; Giuseppina Massa; Ivo Borra; Paola Sapino

San Lino – Forte: Massimiliano Giachelli

Filatoio - Nosalini – Torretta: Antonella Fogliacco; Luciano Biestro

Ferrazzi- Mastricco: Tarcisio Bianco

Borgo Sottano - Sponda destra Cevetta: Salvatore Cinconze

Villarello - La Braia – Movinti: Andrea Accamo

Piana verso Strada di Mombasiglio - Strada Battifollo in parte e vie limitrofe: Christian Rovere; Filippo Dapino

Quando e come si vota

Per le operazioni di voto è previsto un seggio unico, allestito presso l’Ufficio anagrafe, a piano terra del Palazzo Comunale.

Si vota: il 17 aprile dalle 9 alle 12.30 e dalle 14 alle 21; il sabato 18 aprile dalle 14 alle 18; il lunedì 20 aprile dalle 9 alle 12.30, il martedì 21 aprile dalle 14 alle 16; mercoledì 22, giovedì 23 e venerdì 24 aprile dalle 9 alle 12.30.

Chi può votare: tutti i cittadini maggiorenni residenti nella zona corrispondente. Si potrà votare per un singolo nominativo (attenzione: si potrà votare anche dove c'è un unico candidato), su apposite schede predisposte dagli Uffici comunali: il candidato più votato sarà eletto e a parità di voti vincerà quello più anziano di età.