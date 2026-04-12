Bra si rimette in corsa: 3800 pettorine in strada per la 39ª SuperStraBra Vivicittà [FOTOGALLERY]

L’energia della primavera ha invaso le strade di Bra con l’atteso ritorno della SuperStraBra Vivicittà, evento giunto al suo 39° anniversario domenica 12 aprile.

La manifestazione, che ha preso il via alle 10.15 da piazza Caduti per la Libertà, si è snodata tra cielo grigio e temperature in calo, ma nulla ha fermato la carica dei circa 3800 iscritti, messaggeri di pace, convivenza, sostenibilità ambientale. Tutti salutati alla partenza dal sindaco Gianni Fogliato.

In tutto 7,9 chilometri percorsi in sicurezza per il lavoro della Polizia Locale e il prezioso aiuto fornito dall’associazione Carabinieri in congedo e dalla CRI, più volontari di Macellai e Pocapaglia. Volontari all’opera anche nei punti ristoro. Prima a San Michele con il classico bagnetto verde, salame e vino, poi a San Matteo per il dolce e la frutta. Infine all’arrivo sono stati serviti un piatto di pasta al sugo e frutta a volontà, offerti dall’organizzazione, che ringrazia Radio Alba per aver seguito tutta la manifestazione in diretta, gli organi di informazione e gli sponsor Mercatò, BCC Cherasco e Egea Iren.

Insomma, una bella giornata all’aria aperta per appassionati e famiglie, ma anche amici a quattro zampe, che hanno animato l’appuntamento promosso dalla città di Bra e dalla Uisp comitato territoriale di Bra-Cuneo, al fine di sostenere il volontariato, lo sport e la scuola, ricordando Antonio Panero.

Per corridori di tutte le età è stata l’occasione di fare il pieno di salute, solidarietà e spirito di comunità. Tra una corsa per il podio e una mano tesa lungo il percorso, la città ha dato ancora una volta prova della sua capacità di accogliere e celebrare lo sport in tutte le sue forme. Premiati i tre gruppi più numerosi con applausi per: New Twirling Bra ASD, 1° gruppo con 140 partenti; Scuola dell’infanzia Chiara Lubich di Bandito, 2° gruppo con 87 partenti; Bra Walking, 3° gruppo con 70 partenti. Per loro la coppa offerta dalla BCC Cherasco e un gadget offerto dall'Egea Iren.

Anche in questa edizione il ricavato sarà suddiviso proporzionalmente tra le società sportive, le associazioni di volontariato, le scuole e gli oratori che si sono dati da fare a staccare almeno 200 biglietti. Adesso non resta che aspettare l’estrazione di circa 2mila euro in buoni spesa (da 30 euro l’uno) da spendere nei negozi di Bra e in programma tra due settimane. Buona fortuna!