Le veià presso la Escolo del “Magistre” a Coumboscuro, riprendono per la sezione primavera 2026:  arte, storia, tradizioni, lingua provenzale

A S. Lucio de Coumboscuro (Monterosso Grana) venerdì 17 febbraio ore 21 dà naturale continuità alle tre rassegne d’arte dedicate a Bernard Damiano avvenute durante l’anno 2025 a Rittana, Cuneo, Coumboscuro. Infatti il 2026 è l’anno del centenario dell’artista di Coumboscuro , per questo venerdì prossimo, nell’aula della scuola del “Magistre” Sergio Arneodo sarà presentato il documentario dedicato “La visione di Bernard Damiano”. All’evento sarà presente l’autrice del film, Clara Vallauri e il critico d’arte Enrico Perotto.

Per chi non conosce l’artista, è importante anticipare che Damiano è artista nato a Saret di Coumboscuro ed ha condiviso la sua giovinezza con lo scrittore provenzale Sergio Arneodo di cui fu da sempre legato da una grande amicizia e stima. La sua è dunque famiglia montanara ed il contesto sociale in cui Bernard è cresciuto è stato quello alpino della valle Grana, prima di essere attratto fortemente prima dalla scultura e poi la disegno e dalla pittura. La sua formazione è stata, negli anni trenta, nell’ambiente artistico di Cuneo e provincia, quindi l’emigrazione a Tenda (dove fu scalpellino) e poi a Nizza e Parigi. Nella capitale francese ebbe ruolo importante all’interno del gruppo avanguardistico Cobra. Ma l’informale venne abbandonato per ritornare alla forma ed essere riconosciuto nel tempo, come lo ha definito la critica Martina Corgnati,: “uno dei massimi espressionisti del ‘900 europeo”. Damiano ci ha lasciato nel giugno 2000 lasciando una notevolissima produzione artistica statuaria e pittorica, senza tralasciare le grandi opere pubbliche, tra cui la statua di St. Fulbert davanti alla Cattedrale gotica di Chartres ed il potente “Crist sagnant” nella chiesa di S . Lucio a Coumboscuro.

Per chi sarà presente, la visione del cortometraggio “La visione di Bernard Damiano”, curato da Clara Vallauri, consentirà la scoperta dell’artista attraverso riflessioni sulla memoria, sull’identità territoriale e sul valore artistico del pittore. La narrazione viene svolta attraverso un montaggio accattivante e coinvolgente e consente di accostarsi al mondo ispirativo ed espressivo attraverso le opere di Damiano. Una visione introspettiva partendo dal luogo di nascita dell’artista per poi analizzare ed entrare nella ricerca espressiva e le tematiche sviluppate e care all’artista cuneese. L’intervento del prof. Enrico Perotto consentirà di analizzare gli stimoli prodotti dal documentario ed entrare nel vivo creativo di questo straordinario ed originale artista cuneese.

PROSSIMI INCONTRI PRIMAVERA 2026

8 maggio – PIANTAQUETCCHA – vita di una comunità alpina della Valle Stura

Vista la ristrettezza del locale, i posti sono limitati.

Le “veià ” si chiudono con una tavolata a cui i partecipanti potranno contribuire, portando bevande o piatti dolci o salati… ed una “asquio”, un pezzo di legno, come hanno sempre fatto gli allievi d’un tempo, per riscaldare le aule delle scuole di montagna.

PER INFO E PRENOTAZIONI: Coumboscuro Centre Prouvençal – tel. + 39.0171.98707 • 328.6039251 • info@coumboscuro.org • www.coumboscuro.org