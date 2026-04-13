Vicoforte, aperte le preadesioni ai servizi pre e dopo scuola

Per consentire le necessarie valutazioni organizzative, il Comune sta chiedendo alle famiglie degli studenti che frequenteranno le scuole Vicesi nell’anno scolastico 2026 - 2027 se intendono fruire dei servizi di assistenza prescolastica (al mattino prima dell’inizio delle lezioni) e del doposcuola (sino alle ore18).
È quindi necessario compilare un apposito modulo, da spedire o consegnare al Comune entro il 30/04/2026.
Il modulo, con le informazioni generali dei servizi proposti, è reperibile anche nella sezione “servizi scolastici” del sito del Comune di Vicoforte.