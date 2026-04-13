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Attualità | 13 aprile 2026, 17:37

Al Caffè Sociale di Mondovì torna la pastasciutta antifascista

Il 25 aprile dopo il pranzo comunitario, presentazione di “Sentieri di libertà”, una piccola guida di itinerari partigiani. In mostra i disegni degli studenti ispirati da “Heart of Gaza”

Un'immagine tratta dall'opuscolo &quot;Sentieri di libertà&quot;

Un'immagine tratta dall'opuscolo "Sentieri di libertà"

Sabato 25 aprile, il Caffè Sociale della Stazione di Mondovì propone un momento di incontro aperto alla cittadinanza in occasione della Festa della Liberazione, in collaborazione tra Cooperativa “Franco Centro”, “Donne in cammino per la pace”, Associazione Partigiana “Ignazio Vian” - FIVL, ANPI, MondoQui.

Appuntamento alle ore 13 con la pastasciutta antifascista (menù: insalata russa, pasta con ragù vegetariano, rotolo dolce – euro 15 – prenotazione entro le ore 12 di venerdì 24 aprile contattando il 375 8178138 anche whatsapp).

A seguire, alle ore 14,45, presentazione di “Sentieri di libertà”, piccola guida dedicata ai percorsi partigiani tra le valli Pesio ed Ellero. Interverranno Claudia Bergia, presidente dell’Associazione partigiana “Ignazio Vian”, lo storico Ernesto Billò e Claudio Boasso, curatore della pubblicazione.

Ad arricchire l’appuntamento anche un momento di particolare valore simbolico: saranno esposti i disegni realizzati dai ragazzi e dalle ragazze delle scuole che hanno visitato la mostra “Heart of Gaza”, testimonianze visive di riflessione, sensibilità e partecipazione sui temi della pace, dei diritti e della memoria dei conflitti.

comunicato stampa

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