Vicoforte celebra l'81° anniversario della Liberazione

La celebrazione dell’81° Anniversario della Liberazione a Vicoforte si svolgerà sabato 25 aprile alle ore 10 con la posa della corona d’alloro dal cippo eretto sul ciglio della Strada Statale 28 al Santuario in ricordo della famiglia Prato, quattro componenti tutti uccisi dai tedeschi in fuga nel 1945, rendendo poi omaggio alla loro tomba collocata nel cimitero di Fiamenga. Alla cerimonia, con l’orazione dello storico Prof. Roberto Rossetti, sono particolarmente invitati il Gruppo Alpini di Vicoforte, i rappresentanti dell’ANPI, una delegazione degli studenti delle scuole Vicesi e della Consulta dei Giovani, oltre al Sindaco dei Ragazzi ed i suoi Consiglieri.
"Sicuramente - commenta il sindaco, Gian Pietro Gasco - non mancherà la partecipazione di tanti Vicesi sensibili al tema della Liberazione ed all’importanza del ricordo e della commemorazione dei caduti per la libertà".