Acqua e turismo sostenibile, strategie e soluzioni dalle Alpi Liguri: un webinar gratuito per scoprire buone pratiche di gestione idrica

L’Ente Parco Naturale delle Alpi Liguri invita tutti gli operatori turistici, le amministrazioni locali e gli appassionati di montagna e territorio a seguire il webinar gratuito per scoprire buone pratiche di gestione idrica e affrontare le sfide dell’overtourism, a partire dal caso di Rocchetta Nervina.

Si tratterà del quarto e ultimo webinar di un ciclo dedicato alla biodiversità e al turismo nelle aree protette. L’incontro, in modalità telematica, fa parte delle attività del progetto di cooperazione transfrontaliera Italia-Francia ALCOTRA 2021-2027 “BiodivTourAlps” ed è organizzato dall’Ente Parco in collaborazione con il Rifugio Alpino Garelli e il Parco Naturale Regionale delle Prealpi d'Azur.

L’incontro si concentrerà sull’analisi partecipata e condivisa per una nuova pianificazione dei siti con una gestione più sostenibile dei flussi turistici e una maggiore attenzione alla tutela delle risorse idriche.

In territori come il ponente ligure e il Parco delle Alpi Liguri, caratterizzati da pressione turistica, la gestione sostenibile dell’acqua rappresenta infatti una sfida centrale per la tutela degli ecosistemi e la convivenza tra i diversi usi. Il webinar offrirà un approfondimento su esperienze concrete, quali ad esempio la gestione sostenibile del turismo fluviale nel sito naturalistico di Rocchetta Nervina, contraddistinto da alta fragilità. Questa esperienza permetterà di affrontare il nodo dell’overtourism, approfondendo in particolare gli strumenti di monitoraggio e le strategie di mitigazione attraverso la rigenerazione urbana e il Contratto di Fiume.

In tema di gestione sostenibile dell’acqua nei rifugi alpini si parlerà poi degli interventi di riqualificazione realizzati al rifugio alpino italiano Garelli per mantenere l’equilibrio fra turismo e tutela ambientale. Saranno poi comparati gli strumenti di regolamentazione e gli strumenti normativi franco-italiani con cui nel sito delle Gole del Loup, nel dipartimento delle Alpes Maritimes, si lavora per la conciliazione tra usi.

L’incontro guarda alla condivisione e valorizzazione di pratiche di gestione dei flussi turistici sostenibili, sperimentate in contesti naturali diversi, dalle montagne alpine alle aree costiere e fluviali. Nell’idea che il confronto tra modelli ed esperienze diverse possa rafforzare le competenze e fornire strumenti operativi agli attori del turismo e del mondo outdoor, il webinar – gratuito – è rivolto al personale dei Parchi, ma anche a tutti i professionisti del settore turistico, agli amministratori locali e agli appassionati di montagna e territorio.

È possibile partecipare collegandosi poco prima delle ore 10 a questo link: https://ofb-fr.zoom.us/j/96749276516