CALCIO ECCELLENZA / Fossano-Pinerolo 11-0, in evidenza al Pochissimo il settore giovanile blues [FOTO e VIDEO]

Nel campionato di Eccellenza autentica goleada, domenica 12 aprile, per il Fossano, ai danni del fanalino di coda Pinerolo, battuto con un sonoro 11-0.

Gli avversari, relegati da tempo all’ultimo posto in classifica con soli 5 punti, saranno costretti la prossima stagione a giocare nel campionato di Promozione.

Dopo la carambola di gol nella prestazione interna allo stadio Pochissimo, i fossanesi sono terzi a 53 punti, a due sole lunghezze dal Cuneo e quindi in sicura “orbita playoff” (non vi resta soltanto che stabilire in quale posizione di classifica, con il vantaggio degli scontri diretti proprio con la diretta rivale Cuneo).

Nella prima frazione della partita il risultato è già di 7-0. A siglare le reti Marchetti di testa al 2’, Giovinco al 5 e al 20’, Sangare al 21’ e al 42’, il giovane classe 2008 Angaramo al 22’ e il 2006 Armocida. Nella ripresa completano l’opera il subentrato Bernardon (2003) con una doppietta (al 60’ e 70’) e Marchisone (anche per lui una doppietta, con una rete su penalty al 90’).

Gloria inoltre per diversi ragazzi del settore giovanile, il futuro del calcio fossanese, come gli Under 16 Brandani e Treves, autori di due ottime prestazioni.

Mister Paolo Fresia ne ha sottolineato le qualità, oltre a quelle dei “senatori” (da Fausto Rossi a Giuseppe Giovinco, passando per Alessandro Marchetti e Gabriele Quitadamo) nelle dichiarazioni post gara (GUARDA IL VIDEO)

I blues devono ancora disputare tre incontri e poi sarà tempo di playoff, con sfide “da dentro o fuori”. La squadra del presidente Gianfranco Bessone affronterà domenica 19 aprile alle 15 la Monregale a Mondovì. Sempre alle 15, il 26 aprile sfida interna contro il San Domenico Savio, mentre domenica 3 maggio il Pro Villafranca in trasferta.