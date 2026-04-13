CICLISMO / Fantastico bis di Agata Campana al "Trofeo Cassa di Risparmio di Fossano spa - Città di Fossano"

Volata regale e fantastico bis della talentuosa junior Agata Campana nella seconda edizione del "Trofeo Cassa di Risparmio di Fossano spa - Città di Fossano", gara nazionale riservata alla categoria donne open valevole come prova inaugurale della "Tre Giorni in Rosa nelle Terre della Granda 2026", manifestazione in prove multiple fortemente voluta dal glorioso Racconigi Cycling Team del presidente Silvio Traversa e del team manager Claudio Vassallo.

La non ancora diciottenne portacolori del Bft Burzoni - Vo2 Team Pink, vincitrice della passata edizione della corsa cuneese, non ha dato scampo alle agguerrite rivali di giornata, relegando sui gradini meno nobili del podio la possente russa Valeriia Valgonen (Toyota Valencia - SAV), prima elite e vincitrice della graduatoria finale della "Tre Giorni in Rosa nelle Terre della Granda 2025", e la ventitreenne vicentina di Velo d'Astico Lara Crestanello (Isolmant - Premac - Vittoria).

Nella classifica finale riservata alla categoria junior Agata Campana si è lasciata alle spalle la campionessa italiana in carica Matilde Rossignoli (Bft Burzoni - Vo2 Team Pink), già vincitrice in stagione del "Piccolo Trofeo Alfredo Binda - Valli del Verbano UCI Nations' Cup Junior Women" di Cittiglio (VA), e la rappresentante del Team Ceresetto - Canturino Ambra Savorgnano.

All'invito degli organizzatori del Racconigi Cycling Team, che si sono avvalsi della collaborazione tecnica dell'UCAB Biella 1925 del presidente Filippo Borrione, hanno risposto 107 atlete (57 elite e 50 junior) in rappresentanza di 21 formazioni provenienti da numerose regioni d'Italia, ma anche dal Messico, dalla Spagna, dalla Russia e dall'Ukraina. Le ragazze in gara, dopo il via dato dalla consigliera ATL del Cuneese Chiara Voghera, si sono sfidate sulla distanza di 94 chilometri spalmati su due differenti circuiti particolarmente tecnici e non privi di insidie, tra cui il breve strappo della frazione di San Lorenzo di Fossano ed un tratto lungo 3000 metri che ricordava le celeberrime 'stradine' delle "Classiche del Nord". I vari tentativi di fuga sono stati ben controllati dal gruppo, desideroso di giocarsi in volata l'ambito successo finale. Successo che per il secondo anno consecutivo non è sfuggito alla trentina Agata Campana.

"Sono davvero entusiasta di questa prima vittoria stagionale - ha sottolineato una raggiante Agata al termine della manifestazione - dopo un inizio d'anno non troppo positivo a causa di alcuni guai fisici e di altri problemi non legati al ciclismo, volevo dimostrare tutto il mio valore; penso proprio di esserci riuscita. Sul lungo vialone d'arrivo ho anche temuto di non vincere, a causa di un improvviso sgancio del pedale. Fortunatamente avevo già acquisito un buon margine di vantaggio sulle avversarie, che mi ha permesso di tagliare il traguardo braccia al cielo. Dedico questo successo alle mie fantastiche compagne di squadra, siamo davvero un bel gruppo."

Alle premiazioni finali non sono voluti mancare il consigliere pari opportunità del Comune di Fossano Avvocato Anna Mantini, l'assessore allo sport del Comune di Fossano Danilo Toti, il primo cittadino del Comune di Racconigi Valerio Oderda, grande appassionato di ciclismo, ed il presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Fossano Giancarlo Fruttero. La russa Valeriia Valgonen (Toyota Valencia - SAV) ha vestito la maglia bianca "Latterie Inalpi", quale leader della classifica elite della "Tre Giorni in Rosa nelle Terre della Granda", la trentina Agata Campana (Bft Burzoni - Vo2 Team Pink) la casacca blu "Annibale Viterie", essendo la prima junior, mentre Carlotta Petris (Team Ceresetto - Canturino) quella azzurra sponsorizzata dalla "Banca CRS" (Banca Cassa di Risparmio di Savigliano spa), riservata alla leader dei traguardi volanti.

Il "Memorial Franco Traversa", cronometro individuale in programma sabato 12 settembre a Racconigi (CN), ed il tradizionale "Trofeo Latterie Inalpi - Annibale Viterie" di Racconigi, fissato in calendario nella giornata di domenica 13 settembre, concluderanno la "Tre Giorni in Rosa nelle Terre della Granda 2026".

ORDINE D'ARRIVO OPEN "TROFEO CASSA DI RISPARMIO DI FOSSANO SPA - CITTA' DI FOSSANO" A FOSSANO

1) Campana Agata (Bft Burzoni-Vo2 Team Pink) Km 94 in 2h21'15" alla media di 39,929 Km/h

2) Valgonen Valeriia (Toyota Valencia-SAV)

3) Crestanello Lara (Isolmant-Premac-Vittoria)

4) Semoli Serena (AR Monex WMN Pro Cycling Team)

ù5) Basilico Valentina (Born to Win BTC City Ljubljana)

6) Baima Anita (Isolmant-Premac-Vittoria)

7) Rossignoli Matilde (Bft Burzoni-Vo2 Team Pink)

8) Savorgnano Ambra (Team Ceresetto-Canturino)

9) Cafueri Rachele (Team Ceresetto-Canturino)

10) Kokareva Aglaia (Petrucci Gauss Cycling Team)

ORDINE D'ARRIVO ELITE "TROFEO CASSA DI RISPARMIO DI FOSSANO SPA - CITTA' DI FOSSANO" A FOSSANO

1) Valgonen Valeriia (Toyota Valencia-SAV)

2) Crestanello Lara (Isolmant-Premac-Vittoria)

3) Semoli Serena (AR Monex WMN Pro Cycling Team)

4) Basilico Valentina (Born to Win BTC City Ljubljana) ù

5) Baima Anita (Isolmant-Premac-Vittoria)

6) Kokareva Aglaia (Petrucci Gauss Cycling Team)

7) Konomenko Valeriia (Fanini Cycling Team)

8) Pigolotti Rebekka (Horizons Cycling Club)

9) Yashchenko Tatiana (Nazionale Ucraina)

10) Cesca Beatrice (ASD Club Corridonia SC)

ORDINE D'ARRIVO JUNIOR "TROFEO CASSA DI RISPARMIO DI FOSSANO SPA - CITTA' DI FOSSANO" A FOSSANO

1) Campana Agata (Bft Burzoni-Vo2 Team Pink)

2) Rossignoli Matilde (Bft Burzoni-Vo2 Team Pink)

3) Savorgnano Ambra (Team Ceresetto-Canturino)

4) Cafueri Rachele (Team Ceresetto-Canturino)

5) Murro Camilla (Team Ceresetto-Canturino)

6) Petris Carlotta (Team Ceresetto-Canturino)

7) Kostina Olga (PC Baix Ebre Tortosa)

8) Acuti Maria (Biesse-Carrera-Premac)

9) D'Apollonio Rebecca (UC Conscio Pedale del Sile)

10) Ferrante Maya (UC Conscio Pedale del Sile)