TENNIS / Il circolo La Torretta di Madonna dell'Olmo ha riaperto i cancelli

Inaugurazione della nuova gestione del circolo di tennis La Torretta di Madonna dell' Olmo.

Dopo alcuni anni di "quiete", sabato 11 aprile il “Circolo Tennis Torretta di Madonna dell' Olmo” ha riaperto i cancelli.

Le palline gialle di feltro sono tornate a rimbalzare sui due campi grazie alla determinazione di Simone Mattio del Dopolavoro Ferroviario di Cuneo ed ai rappresentanti dell’Associazione Sportiva La Torretta, capitanati dal vulcanico Gigi Migliore titolare de “ Il Podio Sport” di Cuneo.

All’Open Day di sabato vi erano, oltre a tanti amanti del tennis, anche alcuni residenti della frazione cuneese che hanno accolto con favore la riapertura del circolo, riconosciuto come importante punto di incontro e di aggregazione.

L’obiettivo che le due associazioni si sono prefissate di raggiungere è quello di offrire ai bambin, ai giovani e meno giovani, l’opportunità di avvicinarsi in primis ad una disciplina sportiva di grande rilievo sociale, poi ridare linfa vitale ad un punto di aggregazione che sicuramente migliorerà la vita sociale della frazione: uno spazio: “tirato a lucido” e restituito al servizio della Comunità.