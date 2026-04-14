Bra, Lucia Nicolato riconfermata alla guida del Centro d’incontro anziani

Il 13 aprile 2026 si sono svolte le elezioni per il rinnovo del Direttivo del Centro d’incontro anziani di via Montegrappa a Bra.

Per la carica di presidente è stata riconfermata, con 46 preferenze, Lucia Nicolato, mentre i consiglieri eletti sono Borgna Francesca, Pignatiello Giuseppina, Oliverio Francesco, Sardo Loredana, Torre Francesco, Buttitta Costanza, Gallo Bartolomeo, Ferreno Sergio e Ingrassia Giuseppe.

Hanno partecipato al voto 114 iscritti.