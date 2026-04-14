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Attualità | 14 aprile 2026, 15:51

Bra, Lucia Nicolato riconfermata alla guida del Centro d’incontro anziani

Alle elezioni di via Montegrappa hanno votato 114 iscritti: confermata la presidente uscente, eletti nove consiglieri per il nuovo Direttivo

Il centro incontro anziani di Bra

Il centro incontro anziani di Bra

Il 13 aprile 2026 si sono svolte le elezioni per il rinnovo del Direttivo del Centro d’incontro anziani di via Montegrappa a Bra. 

Per la carica di presidente è stata riconfermata, con 46 preferenze, Lucia Nicolato, mentre i consiglieri eletti sono Borgna Francesca, Pignatiello Giuseppina, Oliverio Francesco, Sardo Loredana, Torre Francesco, Buttitta Costanza, Gallo Bartolomeo, Ferreno Sergio e Ingrassia Giuseppe. 

Hanno partecipato al voto 114 iscritti. 

Il dettaglio dell’esito delle votazioni è pubblicato sul sito web istituzionale www.comune.bra.cn.it, nellapagina dedicata al Centro d’incontro anziani.

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