Cuneo, al via il potenziamento della rete elettrica con i lavori Pnrr

Sono già iniziati, e termineranno il 30 aprile, i lavori di potenziamento della rete di Cuneo previsti dal PNRR, che favoriranno l’elettrificazione dei consumi. Nel dettaglio, all’interno della cabina primaria Cuneo S. Giacomo di E-Distribuzione, verranno sostituiti i trasformatori AT/MT da 25MVA con due nuovi trasformatori da 40 MVA, rinforzando la rete elettrica.

Il lavoro della Società del Gruppo Enel che gestisce la rete di media e bassa tensione, è finalizzato ad accogliere le richieste sempre più frequenti di maggiore potenza da parte della clientela, favorendo l’elettrificazione dei consumi e consentirà anche l’incremento delle connessioni degli impianti di produzione distribuita.

Il contestuale potenziamento e rinnovo dei quadri di media tensione, che sarà completato entro giugno, permetterà anche di migliorare la qualità del servizio offerto dall’impianto primario.

Per effettuare le operazioni è stata prevista l’installazione di tre power station, necessarie a garantire il backup alla rete di media tensione durante l’esecuzione dei lavori.

I generatori sono stati posizionati in via Don Dalmasso e in via Valle Grana a Bernezzo, e in via D’Azeglio di Fronte n. 22 a Cuneo, e verranno rimossi il 20 aprile, a conclusione del primo intervento di rimozione del trasformatore. E-Distribuzione ringrazia le amministrazioni di Cuneo e Bernezzo per la rapidità e disponibilità con cui si sono attivate per favorire la posa delle power station, in ottica di garantire un servizio di qualità ai cittadini.