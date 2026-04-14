Domenica 12 aprile la Podistica Buschese ha partecipato alla 24ª edizione della Wizz Air Milano Marathon, la 42,195 km che attraversa i luoghi più iconici della città, tra pubblico, musica e grande entusiasmo. Un evento di rilievo anche per il suo Charity Program, una raccolta solidale che quest’anno ha superato i 2 milioni di euro. Alla manifestazione hanno preso parte circa 15 mila maratoneti e 16 mila staffettisti nella UniCredit Relay Marathon.
La partenza da Corso Sempione in direzione nord-ovest, poi il percorso, sviluppato in senso orario, attraversava Porta Venezia e Porta Romana, costeggiava la Darsena e i grattacieli di CityLife, proseguiva verso il Parco Trenno e rientrava verso il centro cittadino. Dopo aver sfiorato il Castello Sforzesco, l’arrivo in una Piazza Duomo gremita, con il pubblico che sosteneva calorosamente i propri maratoneti.
La presenza della Podistica Buschese a questa domenica di sport è stata una delle più partecipate di sempre: ben 23 atleti si sono presentati alla partenza sotto un cielo nuvoloso e clima fresco, sostenuto dal pubblico entusiasta.
"Questa partecipazione conferma il valore dei nostri atleti, che con impegno e passione portano il nome di Busca nelle più importanti manifestazioni nazionali, contribuendo anche a una nobile causa" ha commentato l’assessore allo Sport Diego Bressi.
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Curiosità | 14 aprile 2026, 11:57
La Podistica Buschese presente alla Milano Marathon
Sono stati oltre 20 gli atleti buschesi protagonisti alla manifestazione dal cuore solidale
Domenica 12 aprile la Podistica Buschese ha partecipato alla 24ª edizione della Wizz Air Milano Marathon, la 42,195 km che attraversa i luoghi più iconici della città, tra pubblico, musica e grande entusiasmo. Un evento di rilievo anche per il suo Charity Program, una raccolta solidale che quest’anno ha superato i 2 milioni di euro. Alla manifestazione hanno preso parte circa 15 mila maratoneti e 16 mila staffettisti nella UniCredit Relay Marathon.