La Podistica Buschese presente alla Milano Marathon

Domenica 12 aprile la Podistica Buschese ha partecipato alla 24ª edizione della Wizz Air Milano Marathon, la 42,195 km che attraversa i luoghi più iconici della città, tra pubblico, musica e grande entusiasmo. Un evento di rilievo anche per il suo Charity Program, una raccolta solidale che quest’anno ha superato i 2 milioni di euro. Alla manifestazione hanno preso parte circa 15 mila maratoneti e 16 mila staffettisti nella UniCredit Relay Marathon.



La partenza da Corso Sempione in direzione nord-ovest, poi il percorso, sviluppato in senso orario, attraversava Porta Venezia e Porta Romana, costeggiava la Darsena e i grattacieli di CityLife, proseguiva verso il Parco Trenno e rientrava verso il centro cittadino. Dopo aver sfiorato il Castello Sforzesco, l’arrivo in una Piazza Duomo gremita, con il pubblico che sosteneva calorosamente i propri maratoneti.



La presenza della Podistica Buschese a questa domenica di sport è stata una delle più partecipate di sempre: ben 23 atleti si sono presentati alla partenza sotto un cielo nuvoloso e clima fresco, sostenuto dal pubblico entusiasta.



"Questa partecipazione conferma il valore dei nostri atleti, che con impegno e passione portano il nome di Busca nelle più importanti manifestazioni nazionali, contribuendo anche a una nobile causa" ha commentato l’assessore allo Sport Diego Bressi.