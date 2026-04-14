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Eventi | 14 aprile 2026, 17:49

Incanto per i più piccoli e sogno per i più grandi: all’Iris di Dronero arriva Alan il PrestigiAmatto

Appuntamento sabato 18 aprile alle ore 21 con il maestro della magia per famiglie che ha fatto sognare intere generazioni, in un imperdibile spettacolo organizzato dal Circolo Magico Blink

Incanto per i più piccoli e sogno per i più grandi: all’Iris di Dronero arriva Alan il PrestigiAmatto

Tutto è pronto e tanta è l’emozione. Sabato 18 aprile la magia tornerà a Dronero, con “uno show che incanta i più piccoli e fa sognare i più grandi”. Appuntamento alle ore 21, presso il cinema teatro Iris, con niente meno che Alan il PrestigiAmatto: il maestro della magia per famiglie che ha fatto sognare intere generazioni.

Non si tratterà soltanto di uno spettacolo di illusionismo, ma di un’esperienza teatrale completa, pensata per coinvolgere grandi e piccini piccini in un incredibile viaggio nella meraviglia. 

Alan il PrestigiAmatto, nome d’arte di Ivano Zanin, è molto più di un mago. Narratore capace di trasformare il palcoscenico in un mondo in cui tutto può accadere, dove pirati, regni incantati, circhi e galassie lontane diventano scenari possibili, il suo segreto è una miscela sapiente di magia, teatro, burattini e interazione. Il suo stile, costruito in anni di esperienza tra teatri e grandi parchi tematici come Disneyland Paris e Gardaland, si distingue per una qualità rara: rendere protagonisti i bambini senza mai escludere gli adulti, che anzi vengono invitati a riscoprire quella capacità di stupirsi spesso dimenticata.

UN’ESPERIENZA CHE RESTERÀ NEL CUORE  

Questo spettacolo sarà il 77° appuntamento dedicato alle famiglie della rassegna “Sim Sala Blink”, dal 2015 un viaggio fatto di emozioni, condivisione e meraviglia. Importante, per l’occasione, è stata la collaborazione con il mondo della scuola, grazie al coinvolgimento dell’assessore Miriana Aimar ed della dirigente scolastica Vilma Margherita Bertola, con l’Istituto Comprensivo di Dronero che ha mandato l’invito a tutti i bambini ed i ragazzi.

“In un’epoca dove la tecnologia prende il sopravvento e l’incontro umano ne risente sempre di più, la proposta di Blink è pienamente in linea con la costruzione dei patti digitale e la collaborazione che abbiamo instaurato con le famiglie per un uso consapevole della tecnologia e la proposta di soluzioni di svago e di arricchimento per i ragazzi - ci dice la dirigente scolastica Vilma Margherita Bertola - Uno spettacolo di magia e un’occasione per presentare ai bambini e ai ragazzi una alternativa divertente al digitale. Divertimento e socializzazione, per famiglie e ragazzi, per una serata alla scoperta di nuove emozioni”.

Un entusiasmo ed un impegno davvero unici da parte del Circolo Magico Blink, grazie al presidente Giorgio Barbero, al direttivo ed a tutti i soci: “Sarà uno spettacolo che incanterà i più piccoli ma farà sognare anche i grandi - ci dicono il presidente Barbero con Saveria Rosso del direttivo - perché la vera magia è quella che riesce a parlare a tutti, senza età, senza filtri - ci dicono dal Circolo Magico Blink - Alan è un maestro, ha meravigliato generazioni intere e continua a farlo con una freschezza sorprendente, trasformando ogni scena in un piccolo universo da esplorare”.

Ingresso unico 12 euro, con prenotazione consigliata al numero +39 366 53 97 023. Sim Sala Blink è la rassegna di Blink Circolo magico, un progetto che cresce anche grazie al sostegno del territorio: è infatti patrocinata da Provincia di Cuneo, Comune di Dronero, ATL del Cuneese, ACLI Cuneo e Fondazione CRC, una rete che testimonia la rilevanza culturale e sociale di un’iniziativa capace di attrarre pubblico, valorizzare il territorio e costruire comunità.

Beatrice Condorelli

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