Incanto per i più piccoli e sogno per i più grandi: all’Iris di Dronero arriva Alan il PrestigiAmatto

Tutto è pronto e tanta è l’emozione. Sabato 18 aprile la magia tornerà a Dronero, con “uno show che incanta i più piccoli e fa sognare i più grandi”. Appuntamento alle ore 21, presso il cinema teatro Iris, con niente meno che Alan il PrestigiAmatto: il maestro della magia per famiglie che ha fatto sognare intere generazioni.



Non si tratterà soltanto di uno spettacolo di illusionismo, ma di un’esperienza teatrale completa, pensata per coinvolgere grandi e piccini piccini in un incredibile viaggio nella meraviglia.

Alan il PrestigiAmatto, nome d’arte di Ivano Zanin, è molto più di un mago. Narratore capace di trasformare il palcoscenico in un mondo in cui tutto può accadere, dove pirati, regni incantati, circhi e galassie lontane diventano scenari possibili, il suo segreto è una miscela sapiente di magia, teatro, burattini e interazione. Il suo stile, costruito in anni di esperienza tra teatri e grandi parchi tematici come Disneyland Paris e Gardaland, si distingue per una qualità rara: rendere protagonisti i bambini senza mai escludere gli adulti, che anzi vengono invitati a riscoprire quella capacità di stupirsi spesso dimenticata.

UN’ESPERIENZA CHE RESTERÀ NEL CUORE

Questo spettacolo sarà il 77° appuntamento dedicato alle famiglie della rassegna “Sim Sala Blink”, dal 2015 un viaggio fatto di emozioni, condivisione e meraviglia. Importante, per l’occasione, è stata la collaborazione con il mondo della scuola, grazie al coinvolgimento dell’assessore Miriana Aimar ed della dirigente scolastica Vilma Margherita Bertola, con l’Istituto Comprensivo di Dronero che ha mandato l’invito a tutti i bambini ed i ragazzi.

“In un’epoca dove la tecnologia prende il sopravvento e l’incontro umano ne risente sempre di più, la proposta di Blink è pienamente in linea con la costruzione dei patti digitale e la collaborazione che abbiamo instaurato con le famiglie per un uso consapevole della tecnologia e la proposta di soluzioni di svago e di arricchimento per i ragazzi - ci dice la dirigente scolastica Vilma Margherita Bertola - Uno spettacolo di magia e un’occasione per presentare ai bambini e ai ragazzi una alternativa divertente al digitale. Divertimento e socializzazione, per famiglie e ragazzi, per una serata alla scoperta di nuove emozioni”.

Un entusiasmo ed un impegno davvero unici da parte del Circolo Magico Blink, grazie al presidente Giorgio Barbero, al direttivo ed a tutti i soci: “Sarà uno spettacolo che incanterà i più piccoli ma farà sognare anche i grandi - ci dicono il presidente Barbero con Saveria Rosso del direttivo - perché la vera magia è quella che riesce a parlare a tutti, senza età, senza filtri - ci dicono dal Circolo Magico Blink - Alan è un maestro, ha meravigliato generazioni intere e continua a farlo con una freschezza sorprendente, trasformando ogni scena in un piccolo universo da esplorare”.

Ingresso unico 12 euro, con prenotazione consigliata al numero +39 366 53 97 023. Sim Sala Blink è la rassegna di Blink Circolo magico, un progetto che cresce anche grazie al sostegno del territorio: è infatti patrocinata da Provincia di Cuneo, Comune di Dronero, ATL del Cuneese, ACLI Cuneo e Fondazione CRC, una rete che testimonia la rilevanza culturale e sociale di un’iniziativa capace di attrarre pubblico, valorizzare il territorio e costruire comunità.