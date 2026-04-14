A Mondovì, il 16 aprile la cena della salute della Lilt Cuneo: il programma

La LILT Associazione provinciale di Cuneo, in collaborazione con il CFP Cemon, promuove per giovedì 16 aprile alle ore 19.15 la “Cena della Salute LILT Cuneo”, in programma presso il CTP Cemon, in via Conti di Sambuy 26 a Mondovì.

L’iniziativa nasce come un progetto che tiene insieme educazione alimentare, benessere psicologico, formazione professionale e sensibilizzazione della cittadinanza. Al centro vi è infatti un lavoro costruito insieme agli studenti della scuola, che prima hanno partecipato a un momento formativo guidato dalla nutrizionista Barbara Giordano e dalla psicologa Nicoletta Serraino della LILT Cuneo e successivamente, insieme agli insegnanti e alla nutrizionista, hanno elaborato un menù pensato per coniugare gusto, equilibrio e consapevolezza.

La cena non sarà quindi solo un momento conviviale, ma una vera esperienza di educazione alla salute. I ragazzi potranno misurarsi concretamente con una proposta gastronomica costruita su criteri nutrizionali ragionati, mentre i partecipanti avranno l’occasione di avvicinarsi in modo semplice e diretto a temi fondamentali come la qualità dell’alimentazione, il rapporto con il cibo e il valore del benessere psicologico nella vita quotidiana.

Durante la serata, la nutrizionista e la psicologa della LILT forniranno informazioni ai presenti sui principi che hanno guidato il progetto e, al termine della cena, saranno a disposizione per rispondere alle domande del pubblico in un contesto informale e partecipato.

"Questa è un’occasione importante per formare quelli che saranno i cuochi di domani e, nello stesso tempo, per comunicare alla popolazione l’importanza della sana alimentazione e dello stare bene psicologicamente in un contesto conviviale, rilassato e informale», spiega il presidente della LILT Cuneo, Enrico Collidà. «È importante far passare un messaggio molto semplice ma decisivo: si può mangiare bene anche stando attenti, senza rinunciare al gusto, alla qualità e al piacere della tavola".

Anche il menù della serata è parte integrante del messaggio educativo del progetto. Le proposte studiate insieme agli allievi valorizzano infatti ingredienti vegetali, stagionali e combinazioni attente all’equilibrio complessivo del pasto. Tra i piatti in programma figurano, tra gli altri, insalata di finocchi, noci, germogli e arance, vellutata di zucca con chips di carote e barbabietole, ravioli del “cin”, burger vegetale in manto di verza e torta di polenta e prugne di Monastero di Vasco.

La Cena della Salute rappresenta così un esempio concreto di come la prevenzione possa uscire dagli spazi tradizionali dell’informazione sanitaria e diventare esperienza condivisa, dialogo con il territorio e crescita per i giovani. È in questo incontro tra scuola, professionisti e cittadini che la salute può essere raccontata in modo più vicino, accessibile e duraturo.

La partecipazione è su prenotazione.

Contatti: cuneo@legatumoricuneo.it – 0171/697057

Offerta minima: 27 euro