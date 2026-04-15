A Celle Macra domenica la prima passeggiata naturalistico culturale

Domenica 19 aprile alle ore 9.15 a Borgata Chiesa di Celle di Macra primo appuntamento con le passeggiate naturalistico culturali alla scoperta del territorio dei comuni dell’Ecomuseo ed in particolare di Celle di Macra e di Macra.

Si visiteranno le Borgate Chiesa, dove si trova la Chiesa Parrocchiale con il campanile romanico, il polittico di Hans Clemer risalente al 1496, la baita con l’affresco datato 1668 di Sua Maestà tra i Santi e il Cultural Lab, Centro di documentazione e laboratorio Informatico Culturale recentemente ristrutturato.

Con un facile percorso si giungerà a Borgata Paschero, dove si trova la cappella dedicata a Maria Vergine SS e si possono ammirare le baite che ancora presentano le peculiarità di questi territori alpini. Si proseguirà poi per Borgata Albornetto caratteristica per i suoi passaggi coperti.

Sempre attraverso un agevole sentiero si raggiungerà la carrozzabile asfaltata nei pressi del cimitero, proseguendo per la Cappella trecentesca di San Sebastiano con gli affreschi interni di Giovanni Baleison e, in facciata, la rappresentazione di San Sebastiano e San Rocco. Si ritornerà a Borgata Chiesa per un tratto di sentiero immerso nel bosco.

Passeggiata di facile percorribilità adatta ad appassionati di tutte le età: famiglie, giovani e adulti.

Il ritrovo è a Celle di Macra domenica 19 aprile davanti alla Chiesa Parrocchiale di Borgata Chiesa

Ora ritrovo 9.15

Partenza ore 9.30 ed arrivo alle ore 12.30

Durata della visita: circa 3 ore

Passeggiata gratuita in collaborazione con le guide di Chamin

Per info contattare il numero 348.1869452 o la mail ecomuseoavm.comunicazioni@gmail.com

Passeggiate con accompagnatore previste all’interno del Progetto di rigenerazione culturale e sociale B.R.I.C.A. Borghi Resilienti di Innovazione Culturale e Ambientale finanziato con il PNRR– Bando Borghi (M1C3.Misura 2. Investimento 2.1).

