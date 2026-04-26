Un bagno di foresta: in Alta Valle Pesio si inaugura il "Cammino del bosco"

Giovedì 30 aprile alle ore 17 verrà inaugurato presso il rifugio Pian delle Gorre, in Alta Valle Pesio, il "Cammino del bosco".

Il Cammino è un facile percorso ad anello (190 metri di dislivello per circa 4 chilometri di sviluppo) di forest bathing, un "bagno di foresta" per chi vuole correre il rischio di prendere una buona abitudine: passare del tempo nel bosco.

Per ognuna delle 12 tappe che si sviluppano fra Pian delle Gorre e la Cascata del Saut vengono suggeriti ai praticanti esercizi di rilassamento, risveglio dei sensi e riconnessione con la natura.

Dopo l'inaugurazione, l'esperienza sarà fruibile anche in autonomia seguendo le istruzioni di un pieghevole disponibile gratuitamente al rifugio Pian delle Gorre, negli uffici turistici o scaricabile dal sito delle Aree Protette Alpi Marittime.

Il Cammino del bosco è stato realizzato nell'ambito dei progetti Bin n'tel bosc iniziati nel 2023 dalla sinergia tra le Aree Protette Alpi Marittime e Weco impresa sociale, grazie al sostegno di Fondazione CRC. I progetti hanno permesso la formazione di una squadra di Guide Parco esperte di benessere in bosco.

Il bagno di foresta è una pratica diventata una risorsa stabile per le scuole secondarie della Valle Pesio, i cittadini e una risorsa per decine di professionisti della provincia. È stata inoltre avviata una collaborazione con il Servizio Sanitario Nazionale perché i protocolli di terapia forestale diventino parte integrante della cura di alcune patologie psichiatriche.

Trascorrere del tempo nel bosco infatti fa bene e oggi studi scientifici sempre più robusti e numerosi riescono a spiegare quali elementi hanno un effetto positivo e perché.

Per esempio, le sfumature di colore, i giochi di luce tra le foglie, le forme regolari ma mai identiche delle piante, le sostanze chimiche emesse dagli alberi hanno il potere di rilassarci e di riequilibrare i nostri parametri psicofisici. Nel bosco troviamo ombra, aria fresca, suoni distensivi e persino una scorta di batteri benefici nel suolo.

In alcuni Paesi il sistema sanitario prescrive già vere e proprie terapie forestali, in Italia non ancora. Siccome prevenire è meglio che curare, il Cammino del bosco nasce per dare a tutti i frequentatori del Parco Naturale del Marguareis uno strumento e una buona scusa per scoprire i benefici degli ecosistemi forestali, da soli o in compagnia.